Diputado de gobierno habló 6 días después de cuestionar a DIS por presunto hostigamiento; esto fue lo que dijo

Seís días después de cuestionar al exdirector y actual asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Hans Sequeira, el diputado de gobierno Manuel Morales hizo una intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa para intentar responder a las sospechas de otros legisladores.

En una cortísima intervención, sin responder muchas de las preguntas que hicieron congresistas de otras fracciones políticas, Morales se dirigió, principalmente, hacia comentarios de los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN).

Manuel Morales habla 6 días después de cuestionar a la DIS

A Feinzaig, por ejemplo, le aseguró que él, cuando exigió tres veces a Hans Sequeira que le respondiera si la DIS hace hostigamiento o intimidación a legisladores y allegados, lo que hizo fue una pregunta, no una denuncia como tal.

Ese cuestionamiento del diputado de gobierno a Sequeira se dio el miércoles de la semana pasada, en la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, cuando el exdirector de la DIS fue convocado para responder preguntas sobre la situación de seguridad en el país y del aprovechamiento de Costa Rica como ruta para el tráfico internacional de drogas.

“Yo no hice una denuncia, como usted está inventando, don Eliécer. Hice una pregunta a una persona que supuestamente tiene 25 años de trabajar en la DIS y era una presunta de sí o no. ¿La DIS persigue diputados y sus allegados?

“Dudó mucho en decirlo, alguien que tiene 25 años de experiencia, lo dudó. Esto ha generado amarillismo”, alegó Morales.

Por otra parte, el diputado de gobierno le dijo a la liberacionista Dinorah Barquero que no lo victimice a él, al mencionar las posibilidades que, en corrillos, se han manifestado sobre las intenciones de Morales para cuestionarle a Hans Sequeira.

Minutos antes de la intervención de Morales, Barquero había exigido al oficialista que diera más luces sobre su cuestionamiento, pues se mencionaban varias posibilidades, como seguimientos de la DIS por deudas y asuntos amorosos, entre otros.

“Aquí lo que tiene que hacer es hablar el diputado que hizo la denuncia. Ese es quien tiene que hablar primero para que no vengamos a perder aquí el tiempo, porque yo le digo, don Manuel Morales, yo soy mujer y a mí no me han logrado callar ni el presidente de la República, ni Rodrigo Arias, ni el jefe de fracción, ni nadie. Es su derecho hablar, es su derecho a decir qué fue”, indicó Barquero.

Por esos comentarios, Manuel Morales le exigió respeto hacia él y que “deje de inventar historias pasionales”. Ella enfatizó que la polémica tiene en el centro a seres humanos y familiares de legisladores.

“Todos los que están alrededor de mí y de mi familia se ven afectados. Sus comentarios generan salidas en la prensa de enredos pasionales que son mentiras y eso no es correcto”, concluyó Morales.

Aparte de hacer esos comentarios en el plenario, Morales ha rechazado responder más preguntas a los medios de comunicación sobre la polémica que generaron sus preguntas al exdirector de la DIS.