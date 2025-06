Diputado de gobierno encara a asesor de la DIS por presunto hostigamiento a legisladores y sus allegados

Un episodio poco común se produjo la noche del miércoles, durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, cuando un diputado de gobierno cuestionó fuertemente al exdirector y actual asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Hans Sequeira.

El congresista Manuel Morales, quien no forma parte de este foro parlamentario, asistió específicamente para exigirle respuestas a Sequeira y escucharle decir si la DIS practica o no seguimientos a diputados y a sus allegados, o incluso, si los intimida.

Diputado de gobierno teme que DIS persiga diputados y allegados

Lo primero que Morales le advirtió al exdirector de la policía de Casa Presidencial fue que estaba dando declaraciones públicas frente a personas diputadas.

“¿La DIS persigue diputados o allegados de los diputados?“, interrogó Morales.

Ante esa pregunta, Sequeira le respondió que no sabía a qué se refería. “No sé qué me está diciendo”, contestó.

“Hay que tener cuidado de quiénes pueden pertenecer a este tipo de organizaciones, para que no utilicen medios estatales o tácticas estatales para hostigar a personas, de forma personal” — Manuel Morales, diputado de gobierno

Entonces, el oficialista le enfatizó que la pregunta era muy clara, que le respondiera “sí o no”, si la DIS está persiguiendo congresistas.

“¿La DIS intimida a diputados o a allegados de los diputados? Pero vuélvame a ver", volvió a preguntar Morales, con tono de reproche.

El exjefe de la Dirección de Inteligencia se negó a responder y dijo que él no estaba convocado para responder preguntas relacionadas con esos cuestionamientos.

Cuando Morales aseguró que él puede preguntar lo que considere necesario en su tiempo, y reiteró la pregunta, Hans Sequeira dijo: “No, señor. Totalmente no”.

Luego, añadió: “No sé a qué se refiere”.

Cuando terminó el encaramiento, Morales se mantuvo mirando fijamente a Hans Sequeira, quien durante ese momento movió la cabeza de lado a lado, con un gesto de negación.

Manuel Morales explica por qué encaró a exdirector de la DIS

En conversación con La Nación, el diputado de gobierno explicó las razones que lo llevaron a hacerle el encaramiento a Hans Sequeira, quien ya no dirige la DIS, pero ahora funge como asesor del actual director, Jorge Torres.

“Hay que tener cuidado de quiénes pueden pertenecer a este tipo de organizaciones, para que no utilicen medios estatales o tácticas estatales para hostigar a personas, de forma personal”, respondió Morales.

Manuel Morales explica por qué cuestionó a exdirector de la DIS

El oficialista puntualizó que quiso aprovechar la presencia de un funcionario de la DIS, en razón de las denuncias que han hecho legisladoras como Johana Obando y Kattia Cambronero, exintegrantes del Partido Liberal Progresista (PLP) y ahora diputadas independientes.

Obando, incluso, señaló que hubo personas que la han seguido en carretera, mientras ella conducía su vehículo, con sus hijas.

La Nación solicitó una declaración de parte del director de la DIS, Jorge Torres, sobre este cuestionamiento y si existe alguna investigación interna sobre Hans Sequeira, pero al cierre del artículo no se había recibido respuesta.