Diputada independiente anuncia adhesión a candidatura de Álvaro Ramos y lanza críticas a Laura Fernández

La diputada independiente Gloria Navas, ex vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, anunció este martes, en el plenario del Congreso, su decisión de apoyar la candidatura presidencial de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), para las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero.

Navas reveló su decisión durante una intervención por el control político, en la que dijo que había elegido su preferencia después de observar las cuatro fechas del debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que concluyó este lunes.

En su discurso, la independiente lanzó críticas a la aspirante oficialista a la Presidencia de la República, la exministra Laura Fernández, por las afirmaciones que hizo sobre las cifras de empleo, educación y seguridad.

“La señora Fernández metió las de andar. Primero, mintió con respecto al empleo, porque miles dejaron de buscarlo y las cifras que ella mencionó estaban totalmente erradas y manipuladas. En cuando a educación, también desconoció el Informe del Estado de la Nación, donde se indica que solo un 34% de las escuelas y colegios tienen Internet de banda ancha y dos de tres no tienen conectividad acorde con sus necesidades”, dijo Navas.

La ex vicepresidenta del Congreso también dijo que los datos de la candidata chavista sobre seguridad ciudadana no fueron correctos, porque ha habido 2.653 homicidios en tres años y el país tiene el tercer puesto en tasa de homicidios en la región de Centroamérica y República Dominicana.

“En cuanto al crimen organizado, Laura Fernández mintió, porque Costa Rica ocupa el puesto 16 de 193 países exportadores de droga, de acuerdo con el índice global de crimen organizado que desconoció”, dijo.

Navas también cuestionó los puestos de alta gerencia que haya ocupado Fernández desde los 19 años, pues en realidad ha sido en los últimos cinco años.

En el momento en que anunció su inclinación electoral, Gloria Navas también criticó la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para la inauguración de las obras de construcción de la megacárcel, cosa que calificó de mentira, porque dijo que era una sección de la Reforma para alta contención.

Sobre su apoyo a Álvaro Ramos, Gloria Navas lo calificó como un “excelente candidato, un muchacho decente, esforzado, super inteligente” y dijo que sufrió la persecución política desde el gobierno de Rodrigo Chaves, desde el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por un discurso político que dio su hija de ocho años, en que criticó al mandatario.