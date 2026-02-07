Política

Diputada electa del PPSO fue detenida mes y medio antes de ser elegida como candidata

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas ordenó la detención provisional en julio del 2025

Por Yeryis Salas
diputada
Ana Ruth Esquivel fue electa diputada por la provincia de Puntarenas. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)







Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

