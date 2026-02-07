Diputada electa del PPSO fue detenida mes y medio antes de ser elegida como candidata

La diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ana Ruth Esquivel Medrano, fue detenida un mes y medio antes de que su partido la escogiera como candidata para las elecciones nacionales del 1.° de febrero.

El Ministerio Público confirmó a La Nación que Esquivel fue aprehendida el 10 de julio del 2025 por órdenes de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, bajo la sospecha de que habría intentado sobornar a una joven víctima de una violación cometida por el hijo de la futura legisladora.

Ese día, tras valorar sus arraigos procesales, el Juzgado Penal de Puntarenas determinó que la sospechosa podía continuar bajo investigación en la causa 25-000116-0989-PE sin necesidad de cumplir medidas cautelares, por lo que fue liberada.

“Como parte de la diligencia, se decomisaron dos celulares y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confeccionó un informe policial, el cual cuenta con entrevistas. Ahora, se está a la espera de que el Juzgado Penal avale una solicitud de apertura de dispositivos electrónicos”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público, ante consultas de La Nación.

45 días después, el domingo 24 de agosto, el PPSO eligió a sus candidatos a diputados en una Asamblea Nacional celebrada a puerta cerrada.

Ese día, la agrupación colocó a Esquivel como candidata a diputada en el cuarto lugar de la papeleta por Puntarenas. Luego, en las elecciones del 1.° de febrero del 2026, ella obtuvo los votos necesarios para integrar la bancada de 31 diputados del partido oficialista a partir del próximo 1.° de mayo. El PPSO ganó cuatro de los seis escaños de la provincia de Puntarenas.

El caso

Según la hipótesis del Ministerio Público, la diputada electa habría ofrecido el soborno para que la joven se retractara de los hechos ocurridos en Costa de Pájaros, Puntarenas, el 5 de junio del 2022, cuando la víctima era menor de edad.

A Ana Ruth Esquivel se le investiga por el presunto delito de soborno.

El hijo de la diputada electa, Jonathan Vargas Esquivel, alias Tatán, fue condenado a 14 años de prisión por un delito de violación y otro de privación de libertad. El día de los hechos, Vargas iba en un vehículo con la joven, la amenazó con violarla y ella logró huir, pero él la siguió y le dijo que si trataba de escapar la iba a matar, por lo que la menor de edad regresó al carro donde Vargas cometió el delito sexual.

Este medio pidió una reacción a Esquivel este viernes. Sin embargo, al cierre de edición no había respondido. El jueves, ella omitió dar declaraciones y afirmó que su abogado se referiría al asunto; no obstante, no detalló el nombre, ni dio el contacto de su defensor en esta causa.

Esquivel, de 56 años, fue directora del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) del 2006 al 2008 y por un segundo periodo del 2022 al 2025. También, fue asesora legislativa del 2014 al 2017 y regidora municipal de Puntarenas del 2010 al 2014.

En la causa que se le sigue a la diputada electa, también es investigado Álvaro Moreno Gómez, quien fue su abogado, según confirmó el Ministerio Público.

Ante consultas de La Nación, Moreno confirmó que existe una investigación, pero argumentó que se trata de una “denuncia falsa y temeraria", que “no tiene ni pies ni cabeza”.