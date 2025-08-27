Política

Dinorah Barquero y subjefe chavista protagonizan zafarrancho en Asamblea Legislativa: desde ‘chuchinga’ hasta ‘da vergüenza’ se dijeron

En medio de la monotonía de votar cientos de mociones del proyecto sobre jornadas laborales de 12 horas, afloran las tensiones entre el oficialismo y partidos de oposición

Por Aarón Sequeira

Este miércoles, cuando ya habían transcurrido dos horas de una poco emocionante sesión del plenario, solamente centrada en la votación de mociones de fondo sobre el proyecto de jornadas 4-3, la tensión explotó entre diputados del oficialismo y de la oposición.








