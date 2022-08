Pilar Cisneros y Dinorah Barquero debieron ser separadas en acalorada discusión

Pilar Cisneros y Dinorah Barquero se pelean por voto público Tras el fallido intento de eliminar el secretismo en las votaciones del Congreso, las dos diputadas se enfrentaron fuertemente, hasta que las separaron.

Luego de un intento fallido por eliminar las votaciones secretas en la Asamblea Legislativa, dos diputadas protagonizaron un encontronazo verbal en el plenario, detrás de la curul del proponente de la iniciativa, el liberacionista José Joaquín Hernández.

Las protagonistas fueron la jefa de Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, y la verdiblanca Dinorah Barquero, quienes sostuvieron un intercambio de palabras apenas fue levantada la sesión de este miércoles, en el plenario. La liberacionista estaba muy molesta, levantando los brazos y señalando, mientras increpaba a Cisneros.

Consultadas vía telefónica, por separado, ambas dieron su versión de lo sucedido.

Barquero aseguró que la discusión se debió a una alusión que le hizo Cisneros mientras ella pasaba a su lado.

“Pilar Cisneros le dice a don Joaquín que lo felicita porque ‘demostró que no tiene dueño, como otras’, y levanta el dedo gordo para atrás, y quien estaba atrás era yo, ‘como otras, que sí demostraron que tienen dueño’”, aseguró la alajuelense.

Según Barquero, ella le respondió a Cisneros: “Mire, yo no le permito a usted que diga que yo tengo dueño, yo no tengo dueño”.

La oficialista, por su parte, alegó que ella solamente fue a felicitar a Hernández por su iniciativa de voto público, la cual el PPSD apoya en su totalidad, y de repente Barquero se volvió y empezó a pelear con ella.

“Yo me acerqué a abrazar y saludar a José Joaquín Hernández, a darle un abrazo de solidaridad. La señora estaba cerca. Le dije: ‘Lo felicito, estamos con usted, me encanta este proyecto’. De repente, la señora empieza a pegar gritos y le dije: ‘Perdón, yo no estoy hablando con usted’. En ningún momento le dirigí la palabra a ella. Ni le puse atención”, dijo.

Para terminar la discusión, a Barquero se le acercó el diputado Óscar Izquierdo, subjefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), y a Cisneros su encargado de prensa, Esteban Vargas.

Para este miércoles, los jefes de fracción habían acordado votar el proyecto de reforma al reglamento legislativo que tornaría públicas todas las votaciones que hoy son secretas en el Congreso, como las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, las elecciones del Directorio legislativo.

Sin embargo, la fracción del PLN se dividió en dos y Dinorah Barquero usó la palabra para bloquear el proyecto. Barquero fue la última en hacerlo. Utilizó 15 minutos, justo el tiempo que faltaba para que terminara la sesión.

El proponente de la iniciativa, Hernández, solamente habló poco más de tres minutos para presentar la propuesta de reforma reglamentaria.

Noticia en desarrollo