Delegados de partido chavista Motiva denuncian ‘jugada’ de la cúpula para frenar elección de candidatos

Delegados del partido Motiva denuncian que la dirigencia impidió una Asamblea Nacional para definir candidaturas de cara a las elecciones de 2026.

Un grupo de delegados nacionales del partido chavista Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) denunció que la cúpula de la agrupación ejecutó una “jugada” para frenar el intento de militantes de celebrar una Asamblea Nacional destinada a elegir candidaturas presidenciales y diputadiles de cara a las elecciones de 2026.

Según relataron a La Nación los representantes Lilliam Barrantes, de Guanacaste, y Kenneth Céspedes, de Alajuela, el Comité Ejecutivo de Motiva convocó a una Asamblea Nacional virtual el viernes 26 de setiembre, en la que se decidió desistir de presentar candidaturas para los comicios del próximo año.

Esto ocurrió pese a que para este sábado 27, los delegados disidentes ya tenían prevista otra Asamblea Nacional para definir postulaciones, luego de que fracasara una convocatoria similar el 20 de setiembre.

Los delegados aseguraron que la sesión virtual fue irregular, ya que, según ellos, contraviene una medida cautelar emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el 11 de setiembre, que ordenó al Comité Ejecutivo no obstaculizar la Asamblea convocada por la militancia.

Barrantes y Céspedes cuestionaron la poca claridad de la agenda de la asamblea del viernes, que incluía como punto uno: “Análisis, discusión y razonamiento con respecto al tema relacionado con la participación del Partido Movimiento Tiempo de Valientes -MOTIVA- en próximas Elecciones Nacionales 2026-2030”.

Aunque la agenda señalaba también la presentación, estudio, análisis y votación de mociones, los delegados afirmaron que no se les entregaron previamente, y que una de estas incluía un acuerdo para que el partido desistiera de presentar candidaturas, el cual fue aprobado.

Plan para usar a Motiva como vehículo alterno

Barrantes sostuvo que la convocatoria se hizo porque el también partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) había logrado superar los reclamos contra el proceso de elección de sus candidaturas a diputados. Según ella, Motiva estaba siendo usado como plan “B” en caso de que PPSO no lograra inscribir sus postulaciones, y que el plan era usar a Motiva como vehículo electoral en ese escenario.

Uno de los acuerdos compartidos por Motiva en su perfil de Facebook señala que la agrupación no participará en las elecciones de 2026, tanto en la papeleta presidencial como en la de diputaciones, “en aras de concentrar el respaldo en la candidatura de la señora Laura Fernández Delgado”, postulada por PPSO.

Otra moción aprobada incluye un rechazo categórico a “toda manifestación tendenciosa, dadas a medios de comunicación colectiva, por varios delegados -minoría-, las cuales pretenden acusar -sin prueba válida alguna, más que su ‘decir’- que en nuestro partido se ‘manipula y coacciona’ a los asambleístas nacionales, para lograr ‘acuerdos’ inexistentes por sí mismos”.

Comité defiende respaldo a coalición

Motiva también afirmó en un comunicado que “no es cierto” que los asambleístas desconocieran la “ruta política hacia una coalición”, y mencionó que desde el 7 de julio se “había sostenido una reunión virtual con delegados en la que se aceptó el respaldo a la decisión de los liderazgos rodriguistas”.

El grupo disidente sostiene que la Asamblea Nacional nunca tomó un acuerdo para desistir de presentar candidaturas y que, al contrario, la dirigencia les había indicado que Motiva sería el vehículo oficial del chavismo en la contienda, responsabilidad que finalmente recayó en Pueblo Soberano.

