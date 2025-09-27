Política

Delegados de partido chavista Motiva denuncian ‘jugada’ de la cúpula para frenar elección de candidatos

Dirigencia del partido decidió no presentar candidaturas y respaldar a otra agrupación chavista, en medio de cuestionamientos internos

Por Lucía Astorga
Partido Motiva
Delegados del partido Motiva denuncian que la dirigencia impidió una Asamblea Nacional para definir candidaturas de cara a las elecciones de 2026. (Lucía Astorga/Lucía Astorga)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

