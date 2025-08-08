Defensora de Celso Gamboa pide absolutoria por certeza en juicio por tráfico de influencias

La abogada Natalia Gamboa Sánchez, defensora de su hermano, el Celso Gamboa Sánchez, expuso este viernes las conclusiones en el juicio que se sigue contra el exmagistrado, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith por presunto tráfico de influencias, por hechos acaecidos en el 2016.

Al finalizar su exposición Gamboa pidió al Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública que el también exministro de Seguridad sea absuelto por certeza.

Agregó que en este caso hubo persecución política y citó como ejemplo la negativa del director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, a que su hermano, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas, tuviera la posibilidad de acceder al cambio de ropa estando en celdas judiciales.

“Lo celebró públicamente, señaló la respuesta institucional, incluso cuando se está celebrando este juicio, tratando de respetar los (derechos) fundamentales, dijo que no, que no iba a dejar que le dieran ni siquiera el cambio de ropa. Es más, un funcionario público que está obligado al deber de objetividad cuando ocurre la detención de Celso, dice que fue la semana más feliz de su vida y así esperamos que haya una policía que los investigue de manera objetiva”, dijo la defensora.

Gamboa desacreditó a los principales testigos aportados por la fiscalía al considerar que en ningún momento aportaron elementos suficientes para establecer con certeza que dicho delito fue cometido por los acusados.

La abogada Natalia Gamboa Sánchez, defensora de su hermano Celso, presentó las conclusiones en el juicio por tráfico de influencias en el que figuran también el exalcalde de San José, Jhonny Aaraya y la exfiscal subrogante Berenice Smith. (Christian Montero/Foto: La Nación)

En este caso se juzga si Gamboa quien para el 2016 era el subjefe del Ministerio Público y Berenice Smith, exfiscal subrogante, ordenaron a la fiscala Natalia Rojas que eliminara del sistema de gestión el nombre del exalcalde de San José Johnny Araya, para que presentara su nombre sin cuestionamientos de cara a los comicios municipales de aquel año.

El Ministerio Público solicitó el miércoles que los tres acusados sean absueltos; mientras que la Procuraduría, al día siguiente, pidió una condena en lo civil por daño social, en el que reclama a Gamboa y Smith ¢15 millones y ¢12 millones al exalcalde Araya.

La abogada también criticó que la Tatiana Vargas, jefa de prensa de la fiscalía, supuestamente le brindara a La Nación, información relacionada con una pesquisa en la que figuraba Johnny Araya sin que -a su criterio- fuera una persona imputada: “sin ser indagada, una persona no se puede calificar como imputada”, argumentó Gamboa.

Los cuestionamientos también los dirigió la defensora hacia la fiscala Natalia Rojas Méndez, considera la testigo estelar de este caso: “La testigo Natalia Rojas no es confiable, no maneja los conceptos jurídicos pese a que dice ser la coordinadora de la fiscalía de Pavas”, alegó.

Gamboa también desmeritó el aporte testimonial hecho por el fiscal Juan Carlos Cubillo, quien para el 2016 era el Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, quien declaró que en 35 años de carrera judicial nunca había visto que un subjefe del Ministerio Público hiciera una petición como la que se cuestiona.

“La declaración de Juan Carlos Cubillo fue evasiva”, dijo Gamboa quien agregó que la absolutoria por certeza debe ser para los tres coencartados y pidió abrir un testimonio de piezas contra la fiscal Natalia Rojas por falso testimonio.