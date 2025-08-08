Política

Defensora de Celso Gamboa pide absolutoria por certeza en juicio por tráfico de influencias

Hermana del hoy extraditable Celso Gamboa argumentó que hubo persecución política en este caso

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

La abogada Natalia Gamboa Sánchez, defensora de su hermano, el Celso Gamboa Sánchez, expuso este viernes las conclusiones en el juicio que se sigue contra el exmagistrado, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala subrogante Berenice Smith por presunto tráfico de influencias, por hechos acaecidos en el 2016.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaTráfico de influenciasJhonny Araya
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.