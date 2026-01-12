Política

Debate presidencial TSE: candidatos arremeten contra Laura Fernández por crisis de inseguridad

El tema de seguridad se convirtió en uno de los momentos más tensos del debate presidencial, con fuertes reproches a Laura Fernández por los resultados del actual gobierno

Por Lucía Astorga

Los candidatos Jose Aguilar, del partido Avanza, y Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, cuestionaron con dureza a la aspirante oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, a la que ella busca dar continuidad.








Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

