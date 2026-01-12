Debate presidencial TSE: candidatos arremeten contra Laura Fernández por crisis de inseguridad

Los candidatos Jose Aguilar, del partido Avanza, y Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, cuestionaron con dureza a la aspirante oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, a la que ella busca dar continuidad.

Fernández defendió la gestión del actual gobierno, durante el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Aseguró que la seguridad es un eje central de su propuesta.

Candidatos fustigan Laura Fernández por situación de inseguridad en el país

“La seguridad es esencial para que las familias costarricenses tengan paz; este gobierno ha alcanzado resultados importantes, pero sin lugar a dudas debemos continuar haciendo un esfuerzo para recuperar el control del territorio nacional”, afirmó.

Añadió que, de llegar a la silla presidencial, impulsará “una lucha sin cuartel contra la impunidad”.

La candidata también prometió concluir la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), que puso en marcha el gobierno de Rodrigo Chaves. “En el próximo gobierno llevaré a buen puerto la cárcel de máxima contención, para que los criminales dejen de operar esas bandas desde los centros penitenciarios”, señaló.

Las afirmaciones fueron duramente refutadas por Claudio Alpízar, quien ironizó sobre los resultados en materia de seguridad. “Ha sido tan bueno el trabajo en seguridad del actual gobierno, que en tres años y medio superaron las 2.500 muertes que tuvimos en la guerra civil de 1948, teniendo más de 3.000; esos son los numeritos que doña Laura dice que son maravillosos”, expresó.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2023 cerró con 904 asesinatos, el 2024 con 876 homicidios y el 2025 con 873 asesinatos.

Antes del 2022, el año con más homicidios había sido el 2017, en el que se registraron 596, es decir, 260 asesinatos menos que los registrados en 2025.

Alpízar también consultó a Fernández si mantiene su planteamiento de “declarar un estado de excepción”, al que calificó como una propuesta “bukeliana”, en referencia a las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Fernández promueve, en su plan de gobierno, el levantamiento o suspensión de las garantías individuales, por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de actividad delictiva organizada.

En respuesta, la aspirante oficialista sostuvo: “Haré lo que se tenga que hacer por recuperar la paz de los costarricenses”, y defendió la aplicación de “medidas de mano dura” para “sacar delincuentes de circulación y meterlos donde deben estar, en la cárcel”.

Por su parte, José Aguilar Berrocal reprochó directamente la gestión del oficialismo en esta materia. “Doña Laura, le recuerdo que ha tenido cuatro años liderando este país y nos dejó como el país que más drogas exporta y cada año hemos roto los récords de asesinatos de costarricenses por su incapacidad, me parece increíble lo que usted acaba de decir”, manifestó.