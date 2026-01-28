Política

Debate No Pasa Nada: vea aquí la transmisión en vivo

Siete candidaturas participan en la actividad; el debate podrá seguirse por YouTube

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Debate No Pasa Nada
Siete candidatos presidenciales se reúnen este miércoles en el Teatro Espressivo, en el debate "Apolítico" organizado por el medio digital "No Pasa Nada". (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debate No Pasa NadaCandidatos presidencialesElcciones 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.