Debate No Pasa Nada: vea aquí la transmisión en vivo

Siete candidatos presidenciales se reúnen este miércoles en el Teatro Espressivo, en el debate "Apolítico" organizado por el medio digital "No Pasa Nada".

Este miércoles, el medio digital No Pasa Nada realiza el debate “Apolítico”, en el que siete candidaturas presidenciales se reunen para presentar sus propuestas y proyectos políticos, de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

La actividad se realiza en el Teatro Espressivo, en Curridabat, y se transmitirá por el YouTube de No Pasa Nada CR, apartir de las 6:30 p.m. con un programa previo. El arranque oficial del debate se tiene previsto para las 7:00 p.m.

En el encuentro participarán Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP); José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

