No Pasa Nada: El medio no convencional que informa a quienes les huyen a las noticias

En un mundo donde las redes sociales están saturadas de información, ya sea por la cantidad exuberante de publicaciones o por la conglomeración de usuarios y comentarios, sobresale el medio de comunicación No Pasa Nada.

Su propósito es llegarle a aquellas personas que no se quieren informar, al menos no de un modo tradicional; es decir, quienes no agarran su teléfono en pos de noticias y que suelen andarle de largo a la lectura.

¿Y cómo lo logran? Pues fácil, con videos. Esta técnica se mezcla con el uso del lenguaje coloquial, la inserción de memes, el humor tico y la precisión. Por eso es que sus videos se graban con una pantalla verde o en entornos cotidianos -como la sala de una casa- que generen cercanía con el espectador.

En entrevista con La Nación, Pietro Cercone, fundador y director de la organización, describió a No Pasa Nada como una sombrilla de medios. Por ende, se divide en secciones que manejan distintos canales de comunicación.

Actualmente, los medios individuales son No Pasa Nada (enfoque internacional), No Pasa Nada CR (temas nacionales), Nerdvada (tecnología y videojuegos) y la Guida (comida, viajes y estilo de vida).

La idea, según Cercone, es que cada proyecto crezca al punto de que más personas se incorporen y lo alimenten. Al final, lo que buscan es posicionar el formato audiovisual y el tono juvenil de No Pasa Nada en otros países.

Pietro Cercone, de 28 años, es oriundo de Escazú. Salió de Costa Rica en el 2013 para estudiar cine y televisión en el Pratt Institute, en Nueva York, y regresó al país en el 2019. (John Durán)

La creatividad y el nacimiento de No Pasa Nada

“No estamos inventando nada”, comentó el director sobre el crecimiento de No Pasa Nada. Tanto él como su equipo reconocen que no fueron los primeros comunicadores en sacar noticias con videos, pero sí saben que, al menos en Costa Rica, son pioneros en publicarlos de manera constante en redes sociales.

La fiesta de lanzamiento de este medio fue el 8 de agosto del 2019, cuando se promocionó como una plataforma que difiere de lo que es hoy. Inicialmente planeaban producir algunos proyectos audiovisuales a lo largo del año, que por seguro iban acompañados de una parte escrita.

Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que su público apreciaba, mayoritariamente, sus videos. Esto produjo un cambio de enfoque y la rotación de su equipo. De repente ya no necesitaban a una persona que editara texto, sino a alguien que se encargara de editar los audiovisuales.

La inspiración, además, llegó de otros medios y figuras internacionales: Vice, Box Media, Philip de Franco y Sebastián Junger. Estos son algunos de los perfiles a los que Cercone estaba expuesto cuando vivía en Estados Unidos, por lo que adaptó este tipo de contenido para fundar No Pasa Nada.

A pesar de que no se imaginaba contar con los 55.000 seguidores que hoy tienen en Instagram, sí sabía que el contenido estaba dirigido para jóvenes de su propia edad. Y no solo para los jóvenes, porque tiene presente que en redes sociales “está todo el mundo”, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

La audiencia delimitada de No Pasa es de 18-35 años, por lo que su contenido suele estar dirigido para la población de este rango. (John Durán)

El nombre del medio también es particular y en definitiva llama la atención. Nació de una anécdota personal de Cercone, quien recuerda que su padre siempre le decía que “no pasaba nada” ante las situaciones más complejas o difíciles de afrontar.

Aun cuando su papá enfrentó el cáncer dos veces, siempre mantuvo esta actitud positiva y le decía que debía permanecer tranquilo. Por ello, cuando buscaron un nombre para la organización, escogieron esta expresión que les quedaba perfecto; es un tipo de “Hakunah Matata” que les recuerda que todo estará bien.

Una vez que se decidieron por el nombre, compraron el dominio www.nopasanada.com y comenzaron a producir. Las primeras oficinas estaban en la propia casa de Cercone y contaban con un equipo de tres colegas: Jovel Álvarez, Kenneth Baldí y el mismo director.

Después, a principios del 2020, consolidaron más su propuesta y recibieron una invitación de Rodrigo Castro, CEO de la agencia de comunicación Porter Novelli, para que se instalaran con un escritorio en el cuarto de impresión de esta empresa.

Allí fue donde los tres comunicadores grabaron a diario el programa Lo Importante, el cual tenía una agenda internacional y no se concentraba tanto en Costa Rica.

“Nosotros nunca quisimos hablar de Costa Rica, al principio. Quisimos hablar del mundo y otras cosas porque sentíamos que estábamos haciendo fila detrás de otros medios”. — Pietro Cercone, fundador y director de No Pasa Nada.

Unos meses después se trasladaron a un estudio cercano a la casa de Cercone, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19 se tuvieron que acoplar al teletrabajo. Por ello nació el popular programa Welcome to Chepe, que en ese momento estaba a cargo del periodista Kenneth Baldí, quien se grababa a sí mismo desde la sala de su hogar.

De acá comenzar a publicar continuamente en Instagram y el medio se hizo viral. Tanto que comenzaron a grabar el podcast No Pasa Nada y construyeron una agenda cada vez más fuerte, abordando noticias a nivel nacional. Solo en el proyecto Apolítico, por ejemplo, entrevistaron a todos los candidatos presidenciales durante las elecciones del 2022.

La fórmula para encontrar presentadores en No Pasa Nada

Con la salida de Baldí a finales del 2022, inició la búsqueda de un nuevo presentador para el programa. El proceso fue rígido, porque había más de 60 postulantes para el puesto. Por fortuna, cuenta Cercone, encontraron a Karol Quesada.

A pesar de que Quesada fue la última persona entrevistada para la posición, se convirtió sin duda alguna en la nueva cara de No Pasa Nada Costa Rica.

“Yo iba a desistir de encontrar a otra persona por un gran tiempo, y en eso llega Karol (…). La entrevistamos en una soda por mi ‘choza’ y en el momento en que la entrevistamos fue como ‘ok, ahí está, qué salvada’”, agregó el director.

Del otro lado de la moneda está la perspectiva de la comunicadora, quien cuenta que previo a ingresar a este medio no se veía trabajando en frente de las cámaras. Pensaba que la televisión no era su rama ideal en el periodismo, pero lo intentó una vez que llegó la oportunidad de sumarse a No Pasa Nada.

Como estudiante de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica (UCR), su objetivo siempre ha sido informar a las personas jóvenes y a quienes “no se quieren informar”. Por ello es que decidió que valía la pena persuadir la ruta audiovisual.

Una semana después de la entrevista de trabajo, Quesada realizó su primera prueba de grabación para el programa Welcome to Chepe, el cual salió el 11 de marzo del 2023. De allí el resto es historia, porque ahora es una de las figuras más populares e importantes del medio.

Karol Quesada, de 26 años, es periodista en No Pasa Nada CR y se encuentra estudiando su último año en Comunicación Colectiva. (John Durán)

Al principio se sentía “chiquitita” en frente de la cámara, pero con el tiempo se adaptó al nuevo entorno. Según cuenta, el proceso se le facilitó gracias a la confianza que maneja con el equipo y por la conexión que tiene con el contenido que produce.

Actualmente, Quesada se encarga de crear los guiones y presentar los videos para las redes sociales, ya sea en formato de reel o YouTube. También locuta en el podcast Ponete al Día y gestiona tanto el newsletter como las publicaciones escritas en la cuenta de No Pasa Nada CR. Estas últimas destacan por el uso de colores e imágenes vibrantes, para mantener una comunicación puntual con mensajes cortos que capturen al público.

“Sirve mucho que uno se sienta conectado con su contenido. Probablemente si estuviera dando noticias de algo que a mí no me interesa o de algo en lo que yo no quiero estar, sería muy diferente. Pero hablamos mucho (entre el equipo) que se nota cuando uno sabe la noticia, está apasionado y tiene una opinión al respecto”. — Karol Quesada, periodista de No Pasa Nada CR.

Las polémicas sobre la agenda y editorial de No Pasa Nada

Según amplió la periodista, formar parte de un equipo de trabajo pequeño tiene sus aspectos positivos. En primer lugar, les resulta más sencillo aprobar las ideas y planificar los contenidos que se alinean con su agenda mediática.

Esta línea editorial se construye entre todos los colaboradores, que por el momento son 14 personas, y siempre lleva el tono característico de No Pasa Nada: crítico, juvenil y en ocasiones satírico.

Aunado a lo anterior, Cercone comentó que el medio no sigue una “línea de pensamiento fija”, en el sentido de que no están vinculados con una corriente política en específico. Eso sí, su visión es contemporánea, ya que está apegada a la “edad y el tiempo en el que estamos”, así como “el contexto y el país en donde vivimos”.

“La idea es que todo el mundo pueda comunicar de cierta u otra manera su forma ver el mundo”, añadió el fundador.

El abordaje que hacen en las noticias y el tipo de contenido que producen también les lleva a enfrentar otro reto inherente al incursionar en las redes sociales: lidiar con los comentarios de odio.

Manejar los ataques de odio dentro y fuera de lo digital

Mucho antes de que Quesada se incorporara a No Pasa Nada, Cercone le planteó una pregunta clave durante su entrevista de trabajo: “¿Cómo se sentiría recibiendo mensajes de odio en redes sociales?”.

Pese a que en ese momento no sabía cómo reaccionaría, dado que no había experimentado esa situación, la periodista sí estaba anuente a que es parte de la cotidianidad en un medio de comunicación.

Ya sean con perfiles falsos o firmando con sus propios nombres y apellidos, existen personas que se dedican a dejar mensajes ofensivos y groseros en todas las publicaciones, con el propósito de desmeritar u ofender al periodista y/o al medio.

Sin embargo, esta comunicadora afirma que estos mensajes no tienen ningún tipo de repercusión o importancia para ella, ya que pone por encima su propósito y el de la organización.

“Yo creo que cuando uno tiene confianza en lo que está haciendo, de que el objetivo es más grande que lo que el ‘maecito’ me está escribiendo en Facebook, es como bueno di, vale la pena. Al final que hable lo que sea, yo confío en el trabajo que está haciendo No Pasa Nada y creo que eso hace mucho más sencillo el aguantar los comentarios”. — Karol Quesada, periodista de No Pasa Nada CR.

Cercone planteó la pregunta durante la entrevista porque, en su opinión, en ese momento el discurso hacia los medios de comunicación ya había pasado del odio hacia la violencia. Por lo tanto, era necesario estar conscientes de la posibilidad de recibir no solo comentarios negativos, sino también intimidaciones.

Eventualmente, el director recibió una amenaza de muerte en junio de 2023. En ese momento, compartió en su perfil de X (anteriormente Twitter) que “iban a formar un ‘grupo de hombres de verdad’ para venir a ‘lincharnos’”.

Pese a que no profundizó en este caso, ya que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República, sí recordó que fue un “momento turbio”, dado que ocurrió en la misma semana que un ciudadano se presentó en la Asamblea Legislativa y amenazó a los diputados.

“Yo sí me había alejado un poco hablar de política nacional. Entonces fue como gacho, pero sí creo que a mí lo que me habla es del tiempo en el que estamos viviendo, más que nada (...). Ni siquiera se trata de mí, se trata de cualquier medio”, añadió.

De aquí se desprende la importancia y responsabilidad con la que ambos comunicadores se entregan a su trabajo. De acuerdo con Quesada, parte del periodismo es “responsabilizar y hacer a los políticos rendir cuentas”, más allá de publicar exclusivamente las acciones positivas de cualquier gobierno o político.

“Yo creo que entre más violento se pone y entre más resistencia hay de decir las cosas negativas de un gobierno o de cualquier cosa, es más importante para los medios ir en contra de esa resistencia y realmente enseñar qué es lo que está pasando, porque van a haber barreras”. — Karol Quesada, periodista de No Pasa Nada CR.

En No Pasa Nada suelen grabar el contenido para toda una semana en un solo día, sin ignorar la importancia de disfrutar en equipo. (John Durán)

¿Cómo sobrevive un medio de comunicación en redes sociales?

El modelo de negocios de No Pasa Nada se distingue de otros medios de comunicación, ya que se apoya principalmente en la producción de redes sociales. Aun así, de acuerdo con Cercone, este tipo de monetización es “sumamente complicada”, por lo que se respaldan de otras maneras.

Su anhelo es financiarse, a futuro, por medio de las visualizaciones en YouTube. Por mientras, mantienen el objetivo de sostenerse con el apoyo de las personas que los ven.

Por ello, actualmente manejan un tipo de suscripción mediante la plataforma de Patreon. Por $5, o como ellos dicen, “por dos birras al mes”, sus suscriptores les apoyan a financiar el proyecto. A cambio reciben acceso al material exclusivo del detrás de escenas, entre muchas cosas más.

Otra manera que utilizan para conectar con su audiencia es la venta de merch. A través de su tienda en línea venden camisas, suéteres y stickers con el logotipo o frases de No Pasa Nada.

Los diseños son simples y “vacilones”, según los comunicadores, dado que las personas pueden utilizarlos porque les gusta el contenido del medio o simplemente porque les gusta el logo (una carita feliz).

Los otros negocios de esta organización son la venta de anuncios y el servicio de producciones audiovisuales a grupos o personas externas. Aprovechando que Cercone es director de cine, cuentan con la rama de negocios llamada “Nada”, en la que producen material audiovisual para su base de clientes.

Para el futuro del medio, ambos presentadores están seguros de que cuentan con la capacidad para adaptarse y reinventarse en un mundo mediático que está en constante evolución; priorizando, en todo momento, su objetivo de informar con enfoques llamativos.