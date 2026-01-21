Debate Extra - CFIA: Candidatos expusieron planes para atender presas, empleo e inseguridad

El debate de Diario Extra contó con la participación de los cinco candidatos que encabezaban la encuesta del CIEP el mes anterior, a excepción de Laura Fernández que declinó la invitación.

Seguridad y costo de la vida, pobreza, infraestructura y transporte, educación, vivienda y acceso al agua acapararon la agenda del debate presidencial de este martes, en el que participaron los aspirantes Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Natalia Díaz (Unidos Podemos).

La actividad, organizada por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) empezó a las 8 p. m. con una hora de retraso debido a un problema técnico con el sistema de transcripción simultánea de las preguntas para Álvaro Ramos.

Aunque la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, había confirmado su participación, posteriormente declinó asistir.

En seguridad, el tema que prevalece en todos los encuentros electorales, Ariel Robles sostuvo que una “megacárcel”, como la que promociona la actual administración, no es una obra nueva ni la salida al problema. Por el contrario, aseguró que, en un eventual Gobierno suyo, priorizaría la inversión en educación, antes que en megacárceles. Además dijo que entraría en los cantones con mayores índices de violencia, con presencia policial, pero también con programas de educación, vivienda y salud.

Por su parte, Claudia Dobles, explicó su plan para atacar capitales emergentes y el levantamiento del secreto bancario. Dijo que esta es la estrategia para atacar el problema de raíz, al quitarle fondos al crimen organizado.

“Se han impulsado reformas que pretenden hacer eso y no han avanzado, estamos comprometidos con revisar aquello que ha generado dudas de esos proyectos, para ver cómo los podemos mejorar, para quitar al crimen su financiamiento, pero garantizar al sector productivo que no habrá abuso en una ley como esta”.

Dobles agregó que, ante tintes “autoritarios”, estas leyes no deben convertirse en una herramienta para coaccionar a empresas o personas.

Por su parte, Natalia Díaz aprovechó para aclarar los alcances de su política migratoria, que ha sido cuestionada por posibles tintes xenofóbicos, que ella rechazó. La candidata aseguró que se deben intervenir barrios, revisar estatus de personas en “guaridas del crimen” y ver si tienen antecedentes criminales, pues “no deberían estar en Costa Rica”.

Sostuvo que los “indocumentados” se podrían atender en los servicios de salud, pero deben pagar esa atención. “El que viene a trabajar a Costa Rica siempre será defendido, pero el que viene a delinquir no debe ingresar a este país”, aseveró.

En propuestas para enfrentar la pobreza, Álvaro Ramos afirmó que se deben atender de manera universal los grandes programas. Habló de una pensión básica universal y ampliar la red de cuido para que muchas mujeres se incorporen a la fuerza laboral.

El socialcristiano, Juan Carlos Hidalgo, reiteró su plan para reducir el pago de cargas sociales, como estrategia para reducir la informalidad y atraer a personas que no pudieron terminar sus estudios.

“Planeamos recortar los impuestos a la planilla que no van a financiar la Caja (Costarricense de Seguro Social) ni las pensiones y trasladarlos para que se financien con impuestos ordinarios, para que el costo de contratar personas caiga y exista un incentivo para contratar personas que no están recibiendo los ingresos que podrían recibir si tuvieran un salario formal”.

El debate incluyó también dudas de parte de ciudadanos de diferentes regiones y sectores productivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para financiar esto dijo, plantea dos fuentes: retención de un impuesto a plataformas tecnológicas y una tasa diferenciada para personas que compren propiedades en zonas costeras.

Crisis educativa y ciberseguridad

Ante la crisis en educación, tanto Juan Carlos Hidalgo como Ariel Robles hablaron de un fortalecimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para formar trabajadores que cumplan con los requerimientos del sector empresarial actual, cada vez más necesitado de habilidades en tecnología.

Claudia Dobles, en tanto, insistió en la urgencia de universalizar el acceso a Internet en centros educativos. La candidata aseguró que su compromiso es cerrar la brecha urbano-rural a nivel de tecnología, para además avanzar en el cambio de malla curricular, en los que se da prioridad a los colegios técnicos, especialmente con énfasis en analítica de datos. La intención es llevarlo a todas las regiones del país.

El verdiblanco Álvaro Ramos abordó la regulación en inteligencia artificial en materia educativa y salud. Dijo que expertos les han recomendado que se debe construir un esquema de gobernanza social que permita definir los objetivos que se le deben pedir a la IA desde el sentido social, pues no cree que se trate de una regulación por ley, sino de una decisión de política pública.

Mientras que Natalia Díaz fue consultada sobre su plan para atender riesgos en ciberseguridad en instituciones públicas. La candidata hizo referencia al refuerzo realizado después de los ataques que sufrieron entidades públicas al inicio de esta Administración. Pero aseguró que aún hay riesgos en la niñez, que requiere de aprendizajes en competencias digitales para detectar riesgos cibernéticos, acoso y noticias falsas. Esto debe darse en escuelas.

Los candidatos avanzaron en un bloque extenso sobre temas de Infraestructura en el que el teletrabajo y el tren eléctrico destacaron entre las principales propuestas para atender el caos vial.

En ese segmento, Ariel Robles y Claudia protagonizaron el único “enfrentamiento” de la noche cuando el frenteamplista, cuestionó a la ex primera dama por la contratación de empresas involucradas en casos de corrupción, para la construcción de obras viales.

Dobles fustigó al del Frente Amplio y le dijo que no debía hacer denuncias sin pruebas.

A Claudia Dobles le pidieron detallar los tres nuevos proyectos que podría concluir en una eventual Administración y aprovechó para criticar la ejecución del actual Gobierno, la cual calificó como “paupérrima”.

La aspirante de Agenda Ciudadana dijo que el próximo Gobierno no recibirá una buena cartera de inversión, como la que ellos dejaron y citó entre sus planes las intervenciones en la ruta 1 (Interamericana norte), ruta 27 (Caldera) y ruta 32 (a Limón), donde es necesario hacer los pasos a desnivel para sustituir las “rotondas cuadradas”.

A Natalia Díaz se le preguntó si seguirá con el proyecto del tren eléctrico y fue contundente en que sí. Empero, mientras la obra avanza, se debe trabajar con lo que ofrece el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, y reforzar sus horarios. En esa misma línea Ariel Robles también apoyó la propuesta del nuevo tren.

En tanto, Juan Carlos Hidalgo destacó la necesidad de contratar más oficiales de tránsito y dijo que la solución de transporte público no necesariamente podría ser solo el tren, sino la implementación de buses rápidos con carril exclusivo.

Ariel Robles y Claudia Dobles, protagonizaron el único "desencuentro" de la noche, cuando se abordó el tema de la corrupción en contratos de obras viales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los candidatos también mantienen posturas definidas y a favor del teletrabajo. Ariel Robles aseguró que debe asegurarse que esta modalidad se implemente en todos los puestos que lo permitan, sin que quede a criterio de las jefaturas.

En el último bloque, los candidatos respondieron consultas dirigidas sobre puertos y aeropuertos.

Natalia Díaz fue clara en que antes de pensar en el aeropuerto de Orotina, deberá “ordenar la casa” y ver el estado de los aeropuertos internacionales que se tienen actualmente.

Juan Carlos Hidalgo mencionó la necesidad de mejorar y revisar los marcos regulatorios para ver el estado de las concesiones que se van heredar y planteó la posibilidad de desarrollar dos puertos graneleros en el Pacífico para descongestionar Caldera.

En ese mismo bloque, los candidatos también atendieron consultas sobre disponibilidad del agua, atención de asentamientos humanos, cuarterías y rectoría en esas materias.

Los mensajes finales de los candidatos sobresalieron, porque varios de ellos destacaron llamados a la solidaridad, diálogo y trabajo en equipo.

El debate concluyó a las 9:30 p. m. luego de que sus organizadores confirmaran que se eliminó el último bloque de preguntas, debido al atraso inicial.