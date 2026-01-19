El País

Claudia Dobles ofrece a los choferes de Uber y otras plataformas legalizar actividad ¿cómo lo haría?

Candidata de Agenda Ciudadana promete crear además seguro especial para estos conductores y compensar a los taxistas

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Candidata Claudia Dobles
Durante un recorrido por Cartago un conductor de plataforma no identificado consultó a la candidata sobre las intenciones de regularizar su situación. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Claudia DoblesUber
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.