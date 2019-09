“Estamos planteando por parte de Acción Ciudadana que sí exista un fondo de movilidad que cobre 3% de la tarifa final para mejorar transporte público ya no para los taxistas y tampoco para comprar taxis. Sin embargo, ese tema no ha tenido tanta acogida, el PUSC y el PLN no quieren fondo; entonces estamos buscando alternativas”, señaló Vega.