‘Cunas seguras’ en hospitales públicos, una propuesta ante el abandono de recién nacidos en Costa Rica

La propuesta legislativa plantea instalar “cunas seguras” en hospitales públicos como una alternativa ante el abandono de recién nacidos en Costa Rica. La Nación / foto Shutterstock

Un proyecto de ley propone la creación de “cunas seguras” en hospitales públicos del país, con el objetivo de atender casos de abandono de bebés recién nacidos.

Se trata de la iniciativa “Ley para proteger la vida de la persona recién nacida”, presentada por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, y que se tramita bajo el expediente 25.304.

El proyecto señala que, entre 2018 y 2022, 128 personas menores de edad, de cero a seis años, fueron abandonadas en lotes baldíos, construcciones u otros sitios, o entregadas a personas desconocidas por periodos prolongados, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Uno de los casos ocurrió recientemente, el 8 de diciembre, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibieron el reporte de un bebé recién nacido sin signos vitales, hallado dentro de un camión de basura en Pacuare, Limón. El menor se encontraba dentro de la trituradora de desechos.

El 12 de noviembre, La Nación también informó que oficiales de la Fuerza Pública ubicaron a un bebé recién nacido al fondo de un basurero clandestino en Hatillo 4. El menor fue valorado y estabilizado por personal de salud. Presentaba hipotermia, tras haber permanecido al menos dos días en el lugar.

¿Cómo funcionarían las cunas seguras?

Según la iniciativa, las cunas seguras ya han sido implementadas en otros países. Son dispositivos especialmente diseñados, que cuentan con sensores térmicos para monitorear las condiciones del bebé y del ambiente, con el fin de proporcionarle un entorno seguro.

La responsabilidad de la implementación, coordinación, ejecución y control de la ley recaería en el Ministerio de Salud, en conjunto con el PANI. Una vez que esta institución asuma la custodia del recién nacido, deberá notificar al OIJ, para determinar si el menor fue reportado como desaparecido.

El texto establece que, una vez depositado el bebé, la cámara de incubación se cierra de forma automática, evitando que un tercero pueda retirarlo mientras llega el personal médico.

Las cunas deberán cumplir con altos estándares de seguridad, entre ellos:

Un sistema de alarma que notifique de inmediato al personal médico.

Sensores térmicos que aseguren un ambiente seguro y caliente.

Un mecanismo de cierre automático que impida el acceso de terceros.

Anonimato para los progenitores

El proyecto garantiza el derecho al anonimato de los progenitores, quienes no enfrentarían sanciones legales, siempre que el bebé tenga menos de 30 días de nacido y no presente señales de agresión, abuso sexual o negligencia.

También contempla un plazo de 30 días para que el progenitor pueda desistir de la decisión. Para ello, deberá presentarse ante el PANI, que solicitará al juzgado de familia una prueba de ADN para verificar el parentesco. Si no se ejerce ese derecho dentro del plazo establecido, se iniciará el proceso por abandono con miras a una eventual adopción.

Según la iniciativa, los casos que han ocurrido no son hechos aislados, sino que “revelan una problemática silenciosa, persistente y que exige una respuesta estatal integral”.

En julio de 2022, oficiales de la Fuerza Pública rescataron a una bebé de menos de dos meses de nacida que había sido abandonada a la orilla de un río en Guácimo de Limón.

Más recientemente, el 3 de noviembre de este año, un guarda de seguridad halló un feto dentro de una bolsa plástica en un parqueo privado en Curridabat. De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una niña de entre ocho y nueve meses de gestación, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.