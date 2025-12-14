Política

‘Cunas seguras’ en hospitales públicos, una propuesta ante el abandono de recién nacidos en Costa Rica

Proyecto de ley plantea un mecanismo para atender casos de abandono infantil en espacios públicos

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Imágenes de Bebes para nota exclusiva de La Nación / foto Shutterstock
La propuesta legislativa plantea instalar “cunas seguras” en hospitales públicos como una alternativa ante el abandono de recién nacidos en Costa Rica. La Nación / foto Shutterstock (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cunas segurasabandono de recien nacidosPANI
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.