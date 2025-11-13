Correos de Costa Rica rematará 20 toneladas de paquetes olvidados: quiénes pueden comprar y qué se hará con el dinero

Los paquetes olvidados en bodegas de Correos de Costa Rica ahora se transformarán en ayuda para jóvenes en riesgo social. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Rafael Pacheco

Actualmente, Correos de Costa Rica acumula al menos 20 toneladas de paquetes retenidos en control aduanero, pertenecientes a personas que no los reclamaron, lo que genera altos costos de almacenamiento.

Una ley pretende subastar públicamente esos paquetes y donar los recursos generados a la Ciudad de los Niños.

Se trata de la Ley de Fortalecimiento de la Ciudad de los Niños Mediante las Subastas Públicas de Correos de Costa Rica, ya aprobado en segundo y último debate. La iniciativa, impulsada por la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue respaldada por unanimidad en el Plenario Legislativo.

Los paquetes que se subastarán corresponden a encomiendas postales “cuyo remitente no conste y no hayan sido retiradas por el destinatario en el plazo establecido por el Convenio Postal Universal”.

El proyecto también establece que Correos de Costa Rica podrá donar bienes muebles en desuso, quedando exonerado del impuesto a la propiedad de vehículos, los derechos de desinscripción y otros tributos, actuales o pendientes, asociados a dichos bienes en el momento de la donación.

La Ciudad de los Niños, ubicada en Cartago, es una insitución privada y sin fines de lucro. Brinda formación integral a jóvenes entre los 12 y 22 años en condiciones de pobreza o riesgo social. Funciona bajo la modalidad de internado y ofrece educación técnica, académica, personal y espiritual.

La iniciativa, según la diputada Ramírez, permitiría crear una fuente constante de ingresos para ese centro y fortalecer su capacidad de brindar oportunidades educativas y vocacionales.

De acuerdo con cálculos de Correos de Costa Rica, esta medida podría ahorrar alrededor de ¢80 millones en gastos operativos y de transporte.