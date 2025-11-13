Política

Correos de Costa Rica rematará 20 toneladas de paquetes olvidados: quiénes pueden comprar y qué se hará con el dinero

Proyecto de ley le dará un destino a miles de paquetes que llevan años sin ser reclamados

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Los paquetes olvidados en bodegas de Correos de Costa Rica ahora se transformarán en ayuda para jóvenes en riesgo social. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Correos de Costa RicaPaulina RamírezPaquetes olvidadosPaquetes sin reclamar
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.