Correos de Costa Rica anuncia la suspensión de estos servicios para envíos a Estados Unidos

Correos de Costa Rica anunció la suspensión temporal de varios servicios hacia Estados Unidos debido a las recientes disposiciones arancelarias implementadas por el gobierno de Donald Trump.

La disposición se aplica para los siguientes servicios: EMS Inter Paq, Exporta Fácil, Encomienda Internacional, Correo Internacional y EMS Internacional USA.

La suspensión temporal de envíos a Estados Unidos se debe a los cambios en las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump. (Foto con fines ilustrativos).

La empresa afirmó que la medida fue tomada debido a los procesos de aprobación que aún se encuentran en negociación con las líneas aéreas. Agregó que espera restablecer los servicios a la brevedad posible.

La suspensión se da luego de que Estados Unidos impusiera una tarifa arancelaria de al menos 15% para los paquetes con valor menor a $800 enviados a Estados Unidos, mediante servicios postales o empresas de envíos rápidos.

Esta decisión elimina la exención que permitía que pequeños paquetes ingresaran libres de impuestos.

El cambio busca prevenir abusos utilizados para evadir aranceles o enviar productos peligrosos, incluidos opioides sintéticos.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), los paquetes pequeños representan el 98% de los narcóticos, el 97% de las falsificaciones y el 70% de los productos peligrosos incautados durante el 2024.

Según informó La Nación, en Costa Rica la medida impactará directamente en los pequeños exportadores, que dependen de los envíos rápidos para colocar sus productos en el mercado estadounidense, y también encarecerá los paquetes que ingresen al país desde otras zonas del mundo que transiten por Estados Unidos.

La Asociación de Empresas de Entregas Rápidas (AEER) advirtió sobre la afectación al sector pyme exportador.

La decisión de Trump ha generado reacciones internacionales. Servicios postales de México, India, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Dinamarca anunciaron suspensiones temporales de envíos a Estados Unidos, citando incertidumbre frente a los nuevos aranceles.