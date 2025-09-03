Economía

Correos de Costa Rica anuncia la suspensión de estos servicios para envíos a Estados Unidos

Otros países han tomado medidas similares ante los cambios arancelarios impuestos por el gobierno de Donald Trump

Por Lucía Astorga

Correos de Costa Rica anunció la suspensión temporal de varios servicios hacia Estados Unidos debido a las recientes disposiciones arancelarias implementadas por el gobierno de Donald Trump.








Correos de Costa RicaAranceles paquetes pequeñosDonald TrumpEnvíos a Estados Unidos
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

