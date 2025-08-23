El Mundo

Aranceles de Trump provocan que India suspenda envíos postales al país

La medida entra en vigor menos de una semana antes de que la administración de Donald Trump elimine la exención de aranceles para paquetes de bajo valor

EscucharEscuchar
Por AFP

India suspenderá temporalmente los envíos postales a Estados Unidos, anunció el gobierno este sábado, alegando la confusión derivada de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.








IndiaTrumpAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

