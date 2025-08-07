Economía

De las empresas a los consumidores: ¿quién pagará la factura de los aranceles de Trump?

Inflación y pérdida de la competitividad son dos efectos de los aranceles de Trump.

Por AFP

París, Francia. La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a decenas de países, incluido Costa Rica, tendrá consecuencias económicas para ellos y Estados Unidos, pero todavía queda por ver quién pagará realmente la factura.








ArancelesAranceles TrumpConsumidores
