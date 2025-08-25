Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a Estados Unidos por aranceles de Trump

Wellington. El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.
Wellington. El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.