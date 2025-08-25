Economía

Correos de Nueva Zelanda suspende envíos a Estados Unidos por aranceles de Trump

La empresa de correos dijo que suspendió el servicio a partir del 21 de agosto

EscucharEscuchar
Por AFP

Wellington. El servicio postal de Nueva Zelanda anunció la suspensión de la mayoría de los envíos a Estados Unidos, citando la incertidumbre por el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CorreosArancelesTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.