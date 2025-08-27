Economía

Correo postal de México suspende envío de paquetes a EE. UU. por aranceles

A partir de este 27 de agosto, México dejó de enviar paquetes a EE. UU. como respuesta a la orden ejecutiva de Donald Trump.

Por AFP

México. El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia ese país.








