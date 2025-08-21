Economía

Sheinbaum dice que los aranceles de Estados Unidos no dañan la economía mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que los aranceles no dañaron la economía tras dar a conocer récord de inversión extranjera

EscucharEscuchar
Por Europa Press

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sacó pecho este jueves 21 de agosto del modelo económico de la llamada ‘cuarta transformación’ y destacó que ni los aranceles de Estados Unidos dañaron la economía del país, después de registrar máximo de inversión extranjera.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SheinbaumEstados UnidosArancelesMéxicoInversión
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.