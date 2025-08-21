Sheinbaum dice que los aranceles de Estados Unidos no dañan la economía mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sacó pecho este jueves 21 de agosto del modelo económico de la llamada ‘cuarta transformación’ y destacó que ni los aranceles de Estados Unidos dañaron la economía del país, después de registrar máximo de inversión extranjera.

“Histórica la inversión extranjera directa en México”, celebró en su matutina rueda de prensa de este jueves, desde donde informó de que la financiación que llegó de fuera ascendió a $34.265 millones (29.494 millones de euros) en el segundo trimestre de este año.

Se trata de una cifra superior al máximo logrado en el mismo periodo del año pasado, cuando la inversión extranjera alcanzó los $31.096 millones (26.765 millones de euros aproximadamente). “Es prácticamente pues más del doble del 2017”, destacó la presidenta.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, dijo Sheinbaum, para quien el modelo económico del Gobierno, heredero del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, “no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”.

Sheinbaum aprovechó para atizar al “mito del oscurantismo neoliberal” que profetizaba de que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación” y reprochó a los gobiernos conservadores anteriores que hayan defendido un México que lo único que “podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.

“Cuando la gente vive mejor, el país está mejor, y sigue habiendo inversiones y no hay inflación”, celebró.