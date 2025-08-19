Economía

Manuel Tovar sobre aranceles a Costa Rica: ‘Es una muestra más de nuestra fragilidad’

Ministro de Comercio Exterior aseguró que Costa Rica mantiene sus negociaciones con Estados Unidos, pero cuestionó el porcentaje aplicado al país en comparación con otros de la región

Por Arianna Villalobos Solís

Manuel Tovar ministro de Comercio Exterior, afirmó, este martes, que la aplicación de un arancel del 15% por parte de Estados Unidos a Costa Rica evidencia la “fragilidad” del país, y aseguró que se mantiene el diálogo con las autoridades estadounidenses en busca de un acuerdo comercial más favorable.








