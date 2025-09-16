Política

¿Cuántas coaliciones participarán en las elecciones de 2026?

El período de inscripción ante el TSE concluyó y el resultado evidencia la dificultad de los partidos para concretar acuerdos y formar coaliciones de cara a los próximos comicios

Por Lucía Astorga
El PAC y ADN fueron los únicos partidos en suscribir un pacto de coalición, de cara a las elecciones de 2026. (Rafael Pacheco Granados)







