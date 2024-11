Figuras trabajan agenda para eventual alianza electoral del 2026

Figuras de la política, la academia y el sector justicia trabajan en las bases de una alianza electoral para las elecciones nacionales de 2026. Como punto de partida, preparan una agenda temática de consenso, construida alrededor de 11 áreas clave, la cual será presentada en enero del próximo año. Emilio Arias, exministro de Desarollo Humano (2016-2018), y Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), aseguran que más de un centenar de personas dejaron de lado sus respectivas banderas para sumarse al proyecto. El grupo se autodenomina Foro Agenda por Costa Rica y comenzó a laborar desde el pasado mes de agosto.

“Nuestro interés es poner esa agenda mínima, que es una agenda mínima para efectos de partir y llamar a otras organizaciones sociales y partidos políticos a sentarse para construir una gran alianza”, afirmó Arias a La Nación.

Además del exministro Arias y el diputado Acuña, participan personas que han militado en los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Entre los participantes destacan nombres como el de Ana Helena Chacón, exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, 2006-2010) y exvicepresidenta de la República en un gobierno de Acción Ciudadana (2014-2018); Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional; Marta Iris Muñoz, exjefa de la Defensa Pública, y Guillermo Arroyo, exdirector de Adaptación Social.

También figuran Yamileth Astorga, expresidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA, 2014-2020); Sergio Alfaro, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC, 2007-2010) y exministro de la Presidencia (2015-2018), y Felipe Alpízar, vicerrector de docencia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

No obstante, los voceros de la agrupación aseguran que la participación es a título personal, por lo que no hay una representación formal de organizaciones, aunque muchos de los involucrados estén vinculados a partidos políticos o algún otro tipo de movimiento social.

“Nadie está representando ningún partido político en lo formal, ni ninguna organización, todas las personas están participando voluntariamente con su nombre”, mencionó Arias.

Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (izq.), y Emilio Arias, exministro de Desarrollo Humano, participan en una reunión del Foro Agenda por Costa Rica. En el centro de la imagen, se observa a la exvicepreisidenta de la República, Ana Helena Chacón. Cortesía: Foro Agenda por Costa Rica

Las mesas de trabajo

La agrupación se ha dividido en mesas de trabajo, cada una encargada de plantear propuestas para las 11 áreas temáticas: salud, educación, seguridad, inclusión social, género, desarrollo económico y social, ambiente, deporte, cultura, reformas electorales y reformas del Estado.

“Básicamente, se han identificado diversas áreas temáticas en las cuales trabajar. Personas que tienen conocimientos han venido en un proceso de construcción de propuestas para abordar esos problemas nacionales”, declaró Acuña a este medio.

Los aportes de cada una de las mesas ya fueron compilados en un solo documento que está en proceso de validación interna. “Esto va a generar una agenda mínima y, sobre esta base, queremos llamar a la construcción de acuerdos para el proceso electoral del 2026″, agregó Arias.

El exministro aseguró que el proceso no es dirigido por un partido político específico y tampoco se ha excluido a alguna fuerza partidaria. “Hay gente de diversos partidos políticos y la mayoría de personas que están en el Foro, no tienen en este momento militancia política; el 60% no militamos”, alegó.

Si no existe consenso sobre algún aspecto en específico, este se excluye de forma automática para continuar trabajando en aquello en lo que sí hay compromiso de todas las partes.

Banderas políticas depuestas

Para el diputado Jonathan Acuña, sacar de la discusión las banderas políticas ha sido clave para concretar acuerdos y sumar apoyos de distintos sectores de la sociedad y del espectro ideológico.

“No estamos en esa discusión horrenda que suele marcar la politiquería electorera, que es esta distribución y estas peleas por quién va a dónde o quien es el que encabeza, quién es el caudillo que pone la cara, sino a través de una discusión de propuestas y de ideas”, explicó el legislador.

Esto ha permitido, según Acuña, dejar al margen de la discusión de fondo los antecedentes políticos de los distintos participantes del Foro, para poder concentrar la atención en “los territorios compartidos”, que son aquellas preocupaciones comunes para todos, pese a las diferencias políticas o muchas veces, ideológicas.

“Es una identificación de problemas comunes, que todos estamos de acuerdo en que existen, y del planteamiento de soluciones sobre esas preocupaciones, que puedan compartir diferentes sensibilidades políticas”, detalló el frenteamplista.

El documento final sería presentado en enero del 2025, tanto a la ciudadanía como a los distintos partidos políticos y agrupaciones sociales.

Arias también destacó la importancia de contar con los insumos del Foro para dirigir la discusión política, previo a los comicios presidenciales y diputadiles del 2026, especialmente, de cara a una eventual alianza entre distintas fuerzas.

“No nos podemos sentar a conversar sobre una alianza si no hay propuestas sobre la mesa; ese es un elemento fundamental”, dijo.