¿Cuál es la posición del PPSO sobre devolver el ROP? No todos piensan como Nogui Acosta

La bancada electa de Pueblo Soberano (PPSO) llega al Congreso con posturas variadas sobre la entrega total de los recursos acumulados del ROP.

A pocas semanas de que asuman funciones en la Asamblea Legislativa, los diputados electos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) no cuentan con una posición única sobre la devolución de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), en contraste con el criterio más restrictivo expresado por su futuro jefe de fracción, Nogui Acosta.

Mientras tres proyectos de ley —los expedientes 25.003, 24.984 y 24.972— esperan iniciar su discusión en el plenario, dentro de la futura bancada oficialista emergen posturas que van desde el respaldo a una devolución, total o parcial, hasta llamados a la cautela técnica o a simplemente no seguir adelante con las propuestas legislativas.

Se pueden identificar, en términos generales, tres posturas:

Un grupo que respalda la devolución del ROP —ya sea total, parcial o en tractos—

—ya sea total, parcial o en tractos— Otro que llama a la cautela y condiciona cualquier decisión a estudios técnicos que eviten impactos en las pensiones, las finanzas públicas o el mercado de capitales

que eviten impactos en las pensiones, las finanzas públicas o el mercado de capitales Un tercer bloque que evita fijar posición por ahora y se inclina por esperar una definición de la fracción o lineamientos desde el Poder Ejecutivo

Así se desprende de declaraciones dadas por 19 de los 31 legisladores chavistas, consultados por La Nación, tras la sesión solemne de entrega de credenciales, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), efectuada el 8 de abril.

Nogui Acosta se planta en contra de la devolución

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, ha sido vehemente en manifestar su oposición a la entrega del ROP. (MAYNOR/La Nación)

Quien ya se plantó en contra de las propuestas destinadas a permitir la entrega total del ROP fue Nogui Acosta. El exministro de Hacienda declaró el pasado 6 de abril, durante una entrevista en el programa Nuestra Voz: “No podemos seguir canibalizando temas que se construyeron más o menos hace 26 años”.

“En las condiciones en las que estamos hoy, creo que Nogui Acosta, en lo personal, no está de acuerdo con la entrega”, sentenció en aquel momento.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que tendría una entrega anticipada del ROP en el sistema de pensiones y en la equidad intergeneracional.

También se pronunció en contra Antonio Barzuna, aunque está de acuerdo con permitir el retiro de los fondos para situaciones de enfermedad que ya están previstas en la ley y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional: “El ROP es un sistema de pensiones, no es un ahorro (…) solo en casos de enfermedades graves”, indicó.

Las personas pueden solicitar la totalidad de los recursos del ROP en caso de enfermedades terminales en un solo pago, siempre que la condición sea debidamente acreditada por los médicos.

Apoyo a la devolución, con distintos matices

Las visiones sobre cómo devolver el ROP también difieren entre los distintos diputados chavistas. (MAYNOR/La Nación)

En contraste, un grupo de diputados electos del PPSO se inclina por permitir el retiro de los recursos, bajo distintas modalidades.

Expresidenta de JPS apoya devolución total

Algunos respaldan abiertamente la devolución total. Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), manifestó que “la devolución se debe hacer total”, aunque no en un solo tracto, mientras que Fernando Obaldía aseguró que los recursos “son nuestros” y que el aspecto a definir es el plazo o los tractos en los que se haría la entrega.

Choque directo con la posición de Nogui Acosta

Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), sostuvo que el ROP “es un ahorro (…) que se les tiene que devolver” a los pensionados, aunque reconoció que el desafío está en definir una modalidad que no ponga en riesgo el sistema. Reynado Arias también calificó el ROP como un “ahorro”.

Esta visión difiere con la externada por Nogui Acosta. “El ROP no es un ahorro, es un componente de la pensión”, manifestó el exjerarca a Nuestra Voz, en consonancia con la posición que históricamente han sostenido los ministros de Hacienda de turno, así como las autoridades de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

José Miguel Villalobos propone devolver solo la parte del trabajador

Por su parte, José Miguel Villalobos introdujo otro matiz a la discusión, al señalar que debería devolverse únicamente lo aportado por los trabajadores, “no lo que aportaron los patronos”.

El asalariado aporta un 1% del salario reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el patrono agrega un 3,25%, para un total de 4,25% por mes.

El ROP es un fondo obligatorio creado en el año 2000, mediante la Ley de Protección al Trabajado. Es administrado por las operadoras de pensiones, con el fin de complementar la pensión básica que la persona recibirá al pensionarse o jubilarse.

A la espera de la línea del Ejecutivo

Un grupo de diputados evitó dar a conocer sus posiciones particulares sobre la entrega del ROP, al asegurar que seguirán la línea de fracción o lo que ordene el Poder Ejecutivo. (MAYNOR/La Nación)

El último bloque, dentro de la bancada chavista, prefirió circunscribirse a la posición del Poder Ejecutivo o a una futura discusión interna de la fracción.

Gerald Bogantes y Robert Barrantes dijeron que se alineaban con lo que ha venido manifestando la presidenta electa Laura Fernández, mientras que Wilson Jiménez apoya la posición de la futura mandataria y respaldará “lo que el Ejecutivo eventualmente nos encamine”.

Igualmente, María Isabel Camareno aseguró que se trata “de un tema del Ejecutivo", pese a que la discusión es exclusivamente de los diputados, quienes deben tomar la decisión sobre los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa.

Otros, como Daniel Siezar, Mayuli Ortega y Osvaldo Artavia, señalaron que el tema deberá discutirse más adelante o a nivel de fracción.

Laura Fernández tampoco ha sido clara en su postura. El 6 de abril, durante una entrevista con el programa el Octavo Mandamiento, del canal ¡OPA!, indicó que la manera en que se entreguen los recursos se debe definir mediante estudios técnicos adecuados, “para que no se vea una disminución en la pensión que se recibe mes a mes y, como decimos en Esparza, no por querer hacer una gracia, terminemos jalándonos en una torta”.

Fenández alegó que dichos estudios técnicos no existen, pese a que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central, emitieron criterios negativos sobre la posibilidad de que los jubilados hagan un retiro total de sus correspondientes montos del ROP.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, confirmó en una entrevista con La Nación que recomendaría al presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetar cualquier proyecto que habilite la entrega total o masiva de los recursos del ROP.

Llamados a la cautela y al análisis técnico

Un tercer grupo dentro de la futura bancada oficialista evita fijar una posición definitiva y apuesta por un análisis más profundo.

Yara Jiménez, futura presidenta legislativa, advirtió sobre el riesgo de una salida abrupta de recursos: “Hay que balancear qué pasa si nosotros damos una salida de recursos intempestiva (…) para que no se genere un desbalance en las finanzas del Estado”.

En la misma línea, el exvicepresidente de la República y diputado electo, Stephan Brunner, subrayó que una decisión de este tipo debe considerar efectos en el mercado de capitales y en el gasto social: “Hay que asegurarse que una vez que se le devuelva el ROP, ya las personas no pueden venir a pedir ayudas”.

Diputados como Cindy Murillo, Kattia Calvo y Gonzalo Ramírez coincidieron en la necesidad de estudios técnicos y de revisar a fondo los proyectos antes de tomar una decisión.