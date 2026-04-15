Política

¿Cuál es la posición del PPSO sobre devolver el ROP? No todos piensan como Nogui Acosta

La bancada oficialista llega dividida al Congreso: hay quienes apoyan devolver el ROP, otros piden cautela técnica y un grupo espera la línea del Ejecutivo

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Por Lucía Astorga, Aarón Sequeira, y Cristian Mora
43 diputados electos se capacitaron en la Asamblea Legislativa sobre aspectos básicos de los procesos parlamentarios, de cara a que asuman funciones el próximo 1.º de mayo.
La bancada electa de Pueblo Soberano (PPSO) llega al Congreso con posturas variadas sobre la entrega total de los recursos acumulados del ROP. (Lilly Arce /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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