Expediente clave sobre Chaves: cerrado y vigilado. ¿Qué sigue tras la solicitud del TSE para retirar la inmunidad al presidente?

Una caja fuerte y una cámara de seguridad resguardan el expediente con 15 denuncias sobre presunta beligerancia de presidente Rodrigo Chaves.

Por Aarón Sequeira

Una semana después de que la Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para quitarle la inmunidad al presidente, Rodrigo Chaves, por una investigación sobre beligerancia política, el Congreso aún no ha dado un solo paso en el trámite solicitado.








