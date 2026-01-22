Política

Crítica política: El antidebate de TD Más cayó bien para la panza

Las diferencias quedaron de lado en la mesa del debate presidencial más relajado y disfrutable que nos ha dejado esta temporada.

EscucharEscuchar
Por Arturo Pardo V.
Ariel Robles del Frente Amplio, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, Claudia Dobles, de Coalición Alianza Ciudadana y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Socialcristiana, bajaron revoluciones este miércoles por la noche en una distendida sesión de Antidebate en TD Más.
Ariel Robles del Frente Amplio, Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, Claudia Dobles, de Coalición Alianza Ciudadana y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Socialcristiana, bajaron revoluciones este miércoles por la noche en una distendida sesión de Antidebate en TD Más. (Foto: Comando de Claudia Dobles/Foto: Comando de Claudia Dobles)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026AntidebateTDMás

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.