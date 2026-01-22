¿Alianzas? ¿Ganar un debate? ¿Un momento viral? Qué pueden hacer los candidatos opositores para forzar una segunda vuelta

A 11 días de las elecciones nacionales, el CIEP brindó una radiografía de la intención de voto para la Presidencia de la República.

Llegó la recta final de la campaña electoral y los candidatos que escoltan a la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), deberán recurrir a sus últimos cartuchos para conquistar a los aún abundantes indecisos, que según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), representan un 32% de las personas decididas a votar.

Detrás de Fernández, que acumula un 40% de intención de voto, otros cinco aspirantes superan el margen de error: Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (NR); y José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza.

Todos afirman tener la capacidad de acceder a una segunda ronda contra Fernández sin necesidad de forjar una alianza o coalición, posibilidad que parece totalmente descartada a estas alturas de la contienda.

A diez días del 1.° de febrero, ¿a qué pueden recurrir los candidatos de oposición para evitar que la oficialista gane en primera ronda?

Hay dos tareas fundamentales: buscar impacto mediático en los últimos debates y bajar el abstencionismo.

Para la politóloga Kattia Benavides, experta en análisis legislativo, una caída en los niveles de abstencionismo podría afectar a Fernández, pues entre más votos válidos haya para otros partidos, es menos probable que ella llegue el 40% requerido para imponerse sin tener que ir al balotaje.

La incertidumbre que reina en este momento en el país queda bien retratada en la última encuesta del CIEP, pues el 69% de entrevistados descarta que la contienda electoral ya esté decidida.

Dicha percepción podría estar alimentada por el comportamiento visto en comicios anteriores, cuando el cierre estuvo marcado por la alta volatilidad de las decisiones tomadas en los últimos días e, incluso, frente a las urnas.

De ahí que los radares de los comandos de campaña apunten en este momento hacia los indecisos para reducir el abstencionismo.

Benavides estableció dos tipos de abstencionistas: el abstencionista estructural, quien del todo no tiene la intención de participar en las elecciones, y el abstencionista de voto de último momento.

“El caso de los indecisos tenemos que analizarlo entendiendo que es un grupo heterogéneo, con perfiles diferentes y definidos, pero que en función de eso puede haber un perfil que, a última hora, diga: 'Al final nadie me convenció, no voy a ir’.

“Entonces, también hay que entender ese abstencionismo como una forma de manifestarse”, explicó la politóloga.

Según la más reciente encuesta del CIEP, la mayoría de personas indecisas son mujeres, de entre 18 y 34 años, con niveles educativos de primaria y secundaria, y concentradas en Limón, Guanacaste y Cartago.

Esto podría llevar a los candidatos a enfocarse en tratar de conectar con esos perfiles. Sin embargo, para Alejandro Molina, analista del Observatorio de Política Nacional de la UCR (OPNA), ningún candidato opositor ha logrado esa conexión a gran escala y, hasta ahora, la única que ha logrado crecer de forma considerable es Fernández.

De hecho, el último sondeo indica que los tres aspirantes que aparecían en anteriores mediciones con más probabilidades de entrar a segunda ronda (Ramos, Dobles y Robles) se estancaron o tuvieron un crecimiento reducido.

Mientras tanto, Aguilar y Alvarado mostraron un repunte que les permitió alcanzar el mismo porcentaje de apoyo que tiene el candidato frenteamplista.

Frente a estos resultados, Molina no descartó que incluso algún otro contendiente que se encuentre bajo el margen de error de las encuestas pueda repuntar en los próximos días.

Para conectar con los indecisos, los últimos debates ofrecen vitrinas de exposición mediática que podrían generar algún punto de inflexión en la campaña, gracias a un momento viral o alguna actuación de los candidatos.

A modo de ejemplo, el politólogo Constantino Urcuyo recordó un debate del 2024 entre Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos, y el republicano Donald Trump, previo a las elecciones de ese país. En aquella ocasión, el demócrata se mostró titubeante y dejó frases sin terminar.

El impacto de los debates no solo depende de lo que ocurra en el evento en sí, sino también de la interpretación que hagan los medios de comunicación, los formadores de opinión y de cómo las campañas aprovechen el desempeño de sus respectivos candidatos para generar tráfico en redes sociales.

Sin duda, estos aspectos serán muy tomados en cuenta a la hora de definir la estrategia que aplicarán los contendores para enfrentar sus últimos pulsos cara a cara.

“Es otra época, no es la época de solo el comentarista hablando después del debate. Eso puede jugar, pero se terminó ahí, en esos 20 minutos posteriores, mientras que las redes siguen activas”, agregó Urcuyo.

Campañas optimistas

El optimismo es la constante entre las campañas de los candidatos opositores que persiguen a Fernández.

Varias de las agrupaciones intentan sumar adeptos para los comicios del 1.° de febrero presentándose como la principal opción para derrotar al oficialismo en la eventual segunda ronda.

César Rodríguez, jefe de campaña del PLN, manifestó que su agrupación se ha mantenido en segundo lugar, detrás del oficialismo, consistentemente y “con diferencia” con respecto a los otros candidatos.

Sostuvo que la encuesta del CIEP no reflejó el desempeño en los debates del canal ¡OPA!, la UCR y Grupo Extra-CFIA, en los cuales, según aseguró, Ramos destacó frente a otros aspirantes.

Por su parte, la jefa de campaña de Claudia Dobles, Ana Gabriel Zúñiga, insistió en que la Coalición Agenda Ciudadana es la única agrupación capaz de ganarle a Fernández en un eventual balotaje.

“Creo que los resultados de la encuesta evidencian que somos la única fuerza de oposición que sigue creciendo; el resto o se estanca o baja”, afirmó.

El jefe de campaña del FA, el diputado Antonio Ortega, afirmó que “lo peor que podría pasar” es quedar en una segunda ronda entre el oficialismo y “otra opción que ya ha demostrado que pierde segundas rondas”, en referencia al PLN.

“Nosotros hemos sido la oposición de este gobierno desde el minuto cero: cuando empezó a perseguir periodistas, cuando empezó a torcer medios de comunicación y cuando empezó a perseguir empresarios”, declaró Ortega.

La Nación solicitó un criterio a las campañas de José Aguilar y Fabricio Alvarado, las cuales compartieron las reacciones de sus candidatos.

“En Avanza le damos gracias infinitas a Dios por el apoyo que hemos tenido, y recibimos con gratitud estas noticias tan positivas de un enorme crecimiento, de ser el movimiento que más crece”, dijo Aguilar.

Mientras, Alvarado indicó: “Por supuesto que aún falta, y por supuesto que todas las encuestas las estudiamos. Tenemos la consigna de que ese crecimiento continúe y demos la sorpresa el día de las elecciones”.

Al cierre de edición, la campaña de Laura Fernández no respondió consultas sobre la estrategia para el cierre de la campaña. En declaraciones a este diario, la oficialista manifestó que los resultados de la encuesta son un combustible para seguir.