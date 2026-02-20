Consejo Universitario de la UCR se opone a la venta del BCR; señala falta de estudios

La UCR anunció su oposición a la venta del BCR.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su firme oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR), tras considerar que la iniciativa carece de fundamentación técnica adecuada.

En el acuerdo 6970, emitido este jueves 19 de febrero, el órgano universitario solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo suspender cualquier trámite relacionado con la privatización de la entidad bancaria.

El Consejo Universitario indicó que esta medida es necesaria hasta que existan estudios independientes que valoren el impacto económico, social y laboral de la venta.

“El BCR cumple funciones sociales estratégicas que trascienden la lógica estrictamente mercantil, como los aportes a pensiones no contributivas, la promoción cooperativa, la atención de desastres y becas estudiantiles, de modo que la venta eliminaría estos beneficios, lo cual perjudicaría a poblaciones vulnerables y disminuiría la capacidad del Estado para orientar el sistema financiero hacia fines de interés público que actualmente existen”, apuntó el pronunciamiento universitario.

El Consejo añadió que, según el sindicato Unión de Empleados del Banco de Costa Rica, no existe evidencia actuarial concluyente que vincule la venta del BCR con la solución estructural del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Solo un día después de triunfar en las elecciones, la presidenta electa, Laura Fernández, adelantó que buscará la venta del BCR como una medida para financiar la deuda del Estado con el IVM.

“De hecho, fue un tema prioritario en mi plan de gobierno. Yo sigo en pie, con la propuesta seria, de que vendamos el Banco de Costa Rica”, dijo la futura gobernante.

La UCR reafirmó el valor estratégico de la banca pública para la estabilidad financiera y la protección del Estado social de derecho.

La Universidad puso a disposición del país sus conocimientos científicos y personas expertas para analizar la problemática del banco.

El Consejo Universitario instó a fortalecer el gobierno corporativo del BCR, así como transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas como alternativa superior a su privatización.