Comisión especial decide este viernes si recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves o no

La comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, pondrá a votación, este viernes, si recomienda quitarle el fuero al mandatario para que vaya a juicio o no.

Así lo informó el despacho de la diputada Andrea Álvarez, presidenta del órgano especial que ha estudiado la acusación penal por el delito de presunta concusión contra el presidente.

La congresista pondrá a discusión el asunto y, una vez que los tres integrantes del órgano hayan deliberado y planteado sus posiciones, Álvarez pondrá a votación el tema.

La comisión está compuesta por Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Daniel Vargas, oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).

Los integrantes de la comisión pueden votar sí o no, ante el levantamiento de la inmunidad, pero además pueden hacer informes separados.

Es decir, aunque dos integrantes de la comisión voten afirmativamente, no necesariamente firmarían el mismo informe. Lo mismo que si votaran no, podrían hacer informes diferentes, con razones diferentes para justificar sus votos.

Las diputadas y el diputado tienen plazo hasta el lunes para presentar sus informes y, adicionalmente, votarlos.

