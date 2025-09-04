Política

Comisión especial decide este viernes si recomienda levantar inmunidad a Rodrigo Chaves o no

Órgano legislativo se reúne a partir de las 8 a. m. para deliberar y que los tres miembros decidan su posición, informes se presentan a más tardar lunes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

La comisión especial sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, pondrá a votación, este viernes, si recomienda quitarle el fuero al mandatario para que vaya a juicio o no.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de la inmunidadRodrigo ChavesCaso BCIEComisión especial
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.