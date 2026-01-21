Choreco se abstiene de declarar sobre fallido ingreso de $10 millones a INS Valores y vínculos con Celso Gamboa

Federico “Choreco” Cruz se abstuvo de declarar en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, sobre la fallida transferencia de $10 millones a INS Valores. Foto:

El exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, se abstuvo de declarar, la noche de este martes, sobre los $10 millones que dos agentes de seguros querían ingresar al puesto de bolsa INS Valores. Ese depósito se frenó luego de que la Oficialía de Cumplimiento Corporativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) alertó sobre vínculos con el exmagistrado penal, hoy extraditable, Celso Gamboa.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, confirmó, el pasado 12 de enero, que Choreco la llamó para preguntarle sobre esa transferencia.

Sin embargo, ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, Cruz se negó a hablar sobre esa llamada. Alegó que por este caso ya existe una investigación abierta en el Ministerio Público y que se acogía a su derecho a guardar silencio.

En efecto, por esa fallida transacción, la Fiscalía General abrió una causa en su contra por un aparente delito de legitimación de capitales, la cual se tramita bajo el expediente N.° 25-000154-0033-PE.

Inicialmente, fue el exgerente general del INS Luis Fernando Monge quien reveló que Cruz presionó para que la transferencia se realizara, mediante una llamada a Chacón. Lo dijo el 18 de diciembre.

De seguido, el 5 de enero, en el programa El Octavo Mandamiento, del canal ¡OPA!, Choreco reconoció que él mantenía una comunicación constante con la presidenta del INS, pero afirmó que era “inexacto” afirmar que él la hubiese llamado para preguntar por la transferencia de $10 millones.

Siete días después, el 12 enero, Gabriela Chacón confirmó que esa llamada sí existió, pero insistió en que fue solo una consulta y no una presión.

Este martes 20, ante los diputados, Choreco primero dijo que no se iba a desdecir sobre las declaraciones dadas en ¡OPA!, pero cuando la diputada independiente Kattia Cambronero le preguntó si la llamada existió, se abstuvo a declarar.

“No me voy a desdecir de lo que dije ahí (en ¡OPA!), pero por respeto a la investigación no me voy a referir al tema. (...) Todo el proceso está en investigación“, afirmó el publicista.

Tampoco respondió cuando Rocío Alfaro, del Frente Amplio, le preguntó si había trabajado con CoopaSeguros R. L., la cooperativa que representaban los dos agentes que intentaron hacer la fallida transferencia de $10 millones.

“Me abstengo de declarar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, recalcó, aunque sí dijo que entre sus clientes ha tenido cooperativas.

Esa fue la misma respuesta que dio cuando se le consultó si conocía a la actual presidenta del INS y si él había intercedido por ella para que Chaves la nombrara en ese puesto.

Cruz insistió en que cuando dio la entrevista no existía la causa en su contra y que por eso habló, pero ahora que su situación judicial cambió, prefería no referirse al tema.

“Ya nos apersonamos en la causa y nos pusimos a la orden de la Fiscalía”, manifestó en compañía de su abogado, Gerardo Chaves, y precisó que todavía no ha sido citado para declarar.

Choreco sí dijo que conocía a Celso Gamboa, detalló que lo conoció en un caso de desahucio, pero no quiso responder más preguntas sobre esa relación.

También afirmó que tenía dos años sin ver al presidente Chaves.