Choreco se abstiene de declarar sobre fallido ingreso de $10 millones a INS Valores y vínculos con Celso Gamboa

Exasesor de imagen de Chaves no se refirió a llamada realizada a presidenta del INS consultando sobre esa transferencia

Por Natasha Cambronero
20/01/2026, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de Federico Cruz “Choreco” en la comisión de Ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa.
Federico “Choreco” Cruz se abstuvo de declarar en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, sobre la fallida transferencia de $10 millones a INS Valores. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)







