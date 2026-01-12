Política

Presidenta del INS confirma llamada de exasesor de Rodrigo Chaves por transferencia de $10 millones que estaría vinculada a Celso Gamboa

Alega que la llamada de Federico ‘Choreco’ Cruz no constituyó una presión

Por Natasha Cambronero
Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS
La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, confirmó que el asesor presidencial Federico "Choreco" Cruz sí la llamó para preguntarle sobre una transferencia de $10 millones al puesto de bolsa INS Valores. Foto: (Cortesía de la Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)







Natasha Cambronero

