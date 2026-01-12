Presidenta del INS confirma llamada de exasesor de Rodrigo Chaves por transferencia de $10 millones que estaría vinculada a Celso Gamboa

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, confirmó que el asesor presidencial Federico "Choreco" Cruz sí la llamó para preguntarle sobre una transferencia de $10 millones al puesto de bolsa INS Valores. Foto:

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó este lunes bajo juramento que el exasesor de imagen del mandatario Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz, la llamó para preguntarle por una transferencia de $10 millones que dos agentes de seguros querían ingresar al puesto de bolsa INS Valores. Estos agentes estarían vinculados con el exmagistrado Celso Gamboa, según había determinado la Oficialía de Cumplimiento de la empresa estatal.

Con su declaración, Chacón desmintió a Choreco, quien habían dicho en el canal ¡OPA! que no llamó a la jerarca del INS para preguntarle por esa operación, aunque dijo que sí la llamó en numerosas ocasiones para hablar de seguros de sus clientes.

El exgerente general del Instituto de Seguros, Luis Fernando Monge, había declarado que los agentes se presentaron en representación de una pequeña cooperativa, pero de inmediato se encendieron las alertas al hallarse una conexión con el exmagistrado que hoy está acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico. En aquel momento, Celso Gamboa no estaba acusado.

El exmagistrado Celso Gamboa y el exasesor presidencial, Federico Cruz Saravanja "Choreco", (Canva/La Nación)

Luis Fernando Monge precisó que, en agosto del 2024, estando en Panamá, la jerarca del INS recibió una llamada de Choreco para presionar por la transferencia.

Al respecto, Gabriela Chacón dijo este 12 de enero: “Con respecto a la inversión de la cooperativa, la llamada del señor Federico Cruz es real. Al colgar la llamada con Federico Cruz, le conté al señor Monge: ‘Era don Federico, me está consultando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa’. Fue una consulta, no una presión".

Añadió que es falso que Choreco la llamase en numerosas llamadas para hablar sobre seguros para clientes de él. Sostuvo que la única llamada de él sobre algún negocio del INS fue la relacionada con la transferencia de la cooperativa.

La presidenta del INS precisó que conoció a Federico Cruz en el periodo de transición del gobierno; es mentira, dijo, que lo conociera desde antes.