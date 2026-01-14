China acusa a EE. UU. de sembrar discordia tras declaraciones de su embajadora en Costa Rica

La Embajada de China en Costa Rica desaprobó las manifestaciones de la embajadora de Estados Uidos en San José, Melinda Hildebrando, sobre la influencia del país asiático en la región.

La Embajada de China en Costa Rica expresó su “fuerte insatisfacción y categórica oposición” a declaraciones de la nueva embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, quien incluyó la “influencia económica china” entre los desafíos que enfrenta el país.

La misión diplomática del gigante asiático reaccionó a comentarios formulados por Hildebrand a su llegada a Costa Rica, en los que afirmó que la región afronta retos como el crimen transnacional organizado, el narcotráfico, las amenazas a la ciberseguridad y la influencia económica de China.

De acuerdo con la Embajada china, esas afirmaciones “ignoran los hechos y realidades de los intercambios y cooperaciones entre China y Costa Rica” y difunden “con mala fe la ‘teoría de la amenaza económica’ de China”.

“Estas declaraciones siembran discordia en las relaciones amistosas entre China y Costa Rica y van en contra del compromiso público del presidente Donald Trump de profundizar el respeto mutuo entre China y Estados Unidos”, señaló la misión diplomática del país asiático en un comunicado de prensa.

China acusó a Estados Unidos de incumplir compromisos asumidos por el presidente Donald Trump con el país asiático. En la imagen, el mandatario norteamericano estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping (AFP/AFP)

En su pronunciamiento, China subrayó que valora su relación con Costa Rica y defendió que la cooperación bilateral se fundamenta en el respeto mutuo, los beneficios recíprocos y la ganancia compartida, lo que —según indicó— responde a los intereses de largo plazo de ambos países y genera beneficios tangibles para sus pueblos.

La representación diplomática también recordó el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y aseguró que la cooperación entre China y Costa Rica “no apunta a ninguna tercera parte”, ni admite la intervención de otros países.

Hildebrand llegó a Costa Rica el lunes 5 de enero y asumió formalmente como embajadora tres días después, tras presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Desde su proceso de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y hasta su llegada a Costa Rica, Hildebrand ha puesto énfasis en el papel de China como uno de los aspectos a considerar durante su gestión diplomática, en línea con las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump.

El 3 de setiembre calificó al gigante asiático de amenaza tanto para la seguridad nacional, como para la prosperidad económica de Estados Unidos.

Igualmente, aseguró que, en su criterio, no se debe permitir que el Partido Comunista Chino (PCCh) controle cadenas de suministro críticas y destacó la importancia de mantener relaciones sólidas entre Estados Unidos y Costa Rica.

“De ser confirmada, trabajaré con el gobierno costarricense, así como con los sectores público y privado, para contrarrestar la influencia del PCCh y apoyar el uso de proveedores confiables, especialmente en la implementación de la tecnología 5G”, indicó en aquel momento.