China fustiga anuncio de Estados Unidos sobre cancelación de visas a costarricenses que colaboren con el PCCh

Embajada del gigante asiático afirma que las relaciones con Costa Rica no pararán

Por Fernanda Matarrita Chaves y Lucía Astorga
En la imagen se observa a la derecha a la embajadora china, Wang Xiaoyao, y a la izquierda una bandera de China y Estados Unidos. La Embajada de China fustigó el anuncio de Estados Unidos de que restringirá visas a los costarricenses que,según su criterio, colaboren con el Partido Comunista Chino.
Wang Xiaoyao es la embajadora de China en Costa Rica. Su delegación criticó la política de Estados Unidos sobre cancelación de visas a costarricenses. Foto: fotomontaje La Nación. (Fotomontaje/Diputados citan a embajadores de Estados Unidos, China y Unión Europea por tensión en relaciones diplomáticas)







