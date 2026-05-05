Política

Campañas de Laura Fernández y Claudia Dobles colocaron ¢988 millones en bonos de deuda política pasadas las elecciones

Cesión de certificados se hizo cuando las agrupaciones ya sabían que tenían acceso a la contribución estatal

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Por Natasha Cambronero
PPSO y CAC
Pasadas las elecciones, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) cedieron certificados de deuda política por ¢988 millones. (Diseño/La Naci/Dominick Baltodano)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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