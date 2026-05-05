Campañas de Laura Fernández y Claudia Dobles colocaron ¢988 millones en bonos de deuda política pasadas las elecciones

Pasadas las elecciones, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) cedieron certificados de deuda política por ¢988 millones.

Pasadas las elecciones y con la certeza de que tenían acceso a un monto significativo de la contribución estatal, las campañas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la presidenta electa, Laura Fernández; y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), de la diputada Claudia Dobles, colocaron certificados de deuda política por ¢988 millones.

Para ese momento, ya se sabía que los bonos tenían valor, que eran una inversión asegurada y, en consecuencia, podrían ser cobrados a la Tesorería Nacional, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) apruebe las liquidaciones de gastos a estas dos agrupaciones.

La mayoría de esos tenedores recibió bonos con un valor superior al dinero entregado. Por lo general, la diferencia rondó entre el 10% y el 15%.

Por ejemplo, por un certificado de ¢10 millones, una persona pudo desembolsar entre ¢9 millones y ¢8,5 millones. La diferencia queda a su favor más los intereses de ley.

La legislación electoral establece que los bonos devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a un 4,62%.

A cambio de los certificados por ¢988 millones, el PPSO y la CAC, en conjunto, obtuvieron ¢879,4 millones. La diferencia de ¢108,6 millones es la ganancia que la mayoría de esas personas recibió.

De esa suma, ¢683,4 millones fueron aportados por 47 financistas, entre los que figuran empresarios, exministros y una exdiputada.

Los otros ¢304,6 millones son certificados que se entregaron a medios de comunicación como pago por pauta en sus canales de comunicación, ya sea radio, televisión, web o prensa escrita, o bien, a personas físicas como retribución por servicios ofrecidos.

La mayor parte de los bonos, el 88,5% fueron cedidos por el PPSO (¢874,5 millones), mientras que el restante 11,5% fueron de la CAC (¢113,5 millones).

¢874,5 millones, el 88,5% de los bonos son del PPSO

En el caso Pueblo Soberano, el partido colocó certificados por ¢874,5 millones después de las elecciones y, a cambio, recibió ¢782,7 millones.

El monto corresponde a dinero aportado por 14 personas físicas, así como al pago de publicidad canjeada en cinco medios de comunicación. Mientras, una persona los obtuvo como pago por servicios brindados.

Los financistas, juntos, tienen bonos por ¢614,5 millones. Cuatro de ellos, dieron, por separado, más de ¢20 millones. Ese fue el caso de:

—Adriana Lucía Soto Kuhn: Desembolsó ¢280,5 millones y a cambio recibió bonos por ¢330 millones.

—Marco Tulio Humberto Lamugue Espinoza, fundador del grupo Valle de Paz: Desembolsó ¢100 millones y a cambio obtuvo bonos por ¢117,6 millones.

—Walter Adrian Vargas Murillo, fundador y presidente de Solar Ing: Desembolsó ¢99,4 millones y a cambio recibió bonos por ¢117 millones.

—Carlos Alberto Valenciano Kamer, dueño del canal OPA: Desembolsó ¢22 millones y a cambio obtuvo bonos por el mismo monto. No obtuvo un descuento.

Medios con publicidad de PPSO

En cuanto a medios de comunicación, el PPSO entregó ¢240 millones como pago por pauta sin un descuento, por lo que solo podrían cobrar intereses.

—Trivisión: ¢131 millones

—Multiplataforma Uno de Costa Rica (OPA): ¢36 millones

—Lía Lisette Ramirez Quiros/TV8: ¢30 millones

—Grupo Multimedios FM: ¢24 millones

—Comunicaciones Digitales de Entretenimiento CDE: ¢19 millones

En tanto, una persona, Karla Herrera Zárate, recibió bonos por ¢20 millones a cambio de servicios profesionales por los que cobró ¢17 millones. Ella aparece inscrita como contadora pública.

En toda la campaña —incluyendo estos certificados post elecciones—, el PPSO agrupación colocó bonos por ¢3.840 millones, de acuerdo con los datos que entregó al TSE entre noviembre del 2025 y marzo del 2026.

¢113,5 millones cedidos por la Coalición Agenda Ciudadana

La campaña de Claudia Dobles, por su parte, colocó bonos por ¢113,5 millones. De esa suma, ¢68,9 millones fue cedida a 32 financistas que a cambio dieron ¢58,7 millones. En esa lista sobresalen:

—Marcia González Aguiluz, exministra de Justicia y expresidenta del PAC: Aportó ¢9,7 millones y a cambio recibió bonos por ¢11,4 millones.

—Karla Chaves Brenes, excandidata a diputada de la CAC: Aportó ¢7,6 millones y obtuvo bonos por ¢8,9 millones.

—Luis Felipe Arauz Cavallini, exministro del MAG y excandidato a vicepresidente de la CAC: Aportó ¢3,4 millones y recibió bonos por ¢4 millones.

—Alexánder Solís Delgado, expresidente de la CNE y excandidado a vicepresidente de la CAC: Aportó ¢2,5 millones y le entregaron bonos por ¢3 millones.

—Geannina Dinarte Romero, exministra de Trabajo y de la Presidencia: Aportó ¢2,5 millones y recibió bonos por ¢3 millones.

Medios con publicidad de la CAC

Mientras, cinco medios de comunicación recibieron bonos por ¢44,1 millones como pago, ese fue el caso de:

—Proyectos y Producciones CMG S. A. (Apolítico): Recibió bonos por ¢26,7 millones, mientras que la publicidad tenía un valor de ¢22,7 millones.

—Multiplataforma Uno de Costa Rica (OPA): Recibió bonos por ¢16,6 millones, por publicidad con un valor de ¢14,1 millones.

—La Nación S.A.: Recibió bonos por ¢600.000 por publicidad estimada en ¢510.000 millones.

—Trivisión de Costa Rica S. A.: Recibió bonos por ¢100.000.

—Publicidad Radiofónica Moderna S.A. (Grupo Omega): Recibió bonos por ¢100.000.

Al igual que el PPSO, la CAC le pagó a una persona por servicios brindados. Ese fue el caso de Natalia Rivera Gutiérrez, quien obtuvo bonos por ¢500.000.

En toda la campaña —de noviembre del 2025 a marzo del 2026—, la campaña de Dobles colocó certificados de la contribución estatal por ¢719,4 millones y a cambio recibió ¢618 millones.

Cinco partidos con acceso a la deuda política

En total, cinco partidos tendrán acceso a la deuda política de ¢39.292 millones, monto definido por el TSE tras el escrutinio final.

Además del PPSO y la CAC, pueden acceder a ese monto: Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo, ninguno de estos cedió bonos pasadas las elecciones.

El artículo 96 de la Constitución Política establece que solo tienen derecho a la contribución estatal, los partidos que hubiesen alcanzado, al menos, el 4% de los sufragios válidamente emitidos, o bien, que hubiesen obtenido ese porcentaje en la provincia o eligieron, por lo menos, un diputado.

Diez partidos colocaron bonos por ¢1.777 millones que no adquirieron ningún valor. Ninguno obtuvo más del 2,2% de los votos válidos en los comicios presidenciales del pasado 1.° de febrero.