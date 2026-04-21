317 financistas y medios de comunicación ganaron ¢12.827 millones con bonos de la campaña: vea quiénes son

Los tenedores de bonos de cinco partidos políticos se repartirán ¢12.827 millones de la deuda política.

Pasadas las elecciones de febrero, 292 financistas, 23 medios de comunicación y dos bancos privados salieron victoriosos y se repartirán ¢12.827 millones de la deuda política.

Se trata de 317 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas, que recibieron bonos de campaña de los cinco partidos políticos que sí obtuvieron los votos suficientes para optar por el financiamiento estatal a los comicios.

Dicho aporte ascendió a ¢39.292 millones en las recientes elecciones. Solo pueden acceder a él los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Estas son, precisamente, las mismas agrupaciones que tendrán representación en la próxima Asamblea Legislativa, a partir del 1.° de mayo.

Por el contrario, 156 tenedores de bonos de otros 10 partidos perdieron, en conjunto, ¢1.777 millones en la campaña. Ellos adquirieron certificados de cesión de agrupaciones políticas que no lograron el apoyo electoral suficiente para que estos adquirieran un valor económico y, en consecuencia, se convirtieron en un simple papel.

En todos los casos se corría un riesgo, porque los bonos son una expectativa de pago.

Entre bancos, financistas y medios de comunicación

Los certificados que sí adquirieron valor, en su mayoría, fueron adquiridos por bancos: el Banco BCT recibió bonos por ¢8.900 millones y el Banco Cathay por ¢100 millones.

Por otra parte, 292 personas físicas se repartirán ¢3.331 millones por bonos emitidos, principalmente, por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). En tanto, los ¢496,3 millones restantes se colocaron en medios de comunicación a cambio de pauta, ya sea en radio, televisión, web o prensa escrita.

Así consta en la información financiera que las propias agrupaciones enviaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con corte al 28 de febrero pasado.

Ganancias del 15% más intereses

La mayoría de los tenedores recibió bonos con un valor superior al dinero entregado. Por lo general, esa diferencia rondó el 10% o el 15%. Es decir, que si una persona aportó ¢8,5 millones, a cambio recibirá una ganancia de entre ¢850.000 y ¢1,27 millones, más intereses.

La legislación electoral establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a un 4,84%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el TSE liquida los gastos de los partidos.

PLN y PUSC colocaron más bonos

Al pasado 28 de febrero, el PLN y el PUSC fueron los partidos que colocaron más bonos de deuda política.

Las cinco agrupaciones que accedieron a la deuda pública colocaron un total de ¢12.827 millones en bonos a cambio de los cuales recibieron hasta ¢12.227 millones. Esta es la distribución:

—Liberación Nacional: Entregó bonos por ¢3.575 millones y a cambio recibió financiamiento bancario por hasta ese mismo monto.

—Unidad Social Cristiana: Entregó bonos por ¢3.564 millones y a cambio accedió a financiamiento por hasta ¢3.554 millones.

—Pueblo Soberano: Colocó bonos por ¢2.974 millones y a cambio recibió ¢2.554 millones.

—Frente Amplio: Entregó bonos por ¢2.028 millones y a cambio accedió a financiamiento por hasta ¢2.025 millones.

—Coalición Agenda Ciudadana: Colocó bonos por ¢686,2 millones y a cambio recibió ¢589,5 millones.

292 financistas recibieron ¢3.331 millones

La lista de financistas la encabezan dos hermanos de 44 y 38 años, quienes en conjunto desembolsaron ¢565,9 millones a la campaña de Laura Fernández Delgado, presidenta electa por el PPSO.

Se trata de Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, quienes a cambio de ese dinero recibieron ¢665,7 millones en bonos de deuda política. Es decir, que obtuvieron una ganancia de casi ¢100 millones (el 17,6%), más intereses. El primero de ellos aportó ¢305 millones y el segundo, ¢260,9 millones.

Otras 10 personas giraron más de ¢10 millones. Entre ellos sobresale De Sheng Lin Hu, cuestionado financista de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, quien en ese entonces dio ¢150 millones.

Para las elecciones de 2026, él aportó ¢50,1 millones a la campaña de Fernández y a cambio recibió certificados por ¢59 millones: ganará ¢9 millones más intereses.

Las siguientes 10 personas son las que ganaron más dinero, después de los Turcios Stiegler. Todas financiaron a Pueblo Soberano:

—Marco Tulio Humberto Lamugue Espinoza, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢184,1 millones y a cambio recibió bonos por ¢216,6 millones.

—Walter Adrian Vargas Murillo, Pueblo Sobrano: Desembolsó ¢99,4 millones y a cambio recibió bonos por ¢117 millones.

—Víctor Hugo de los Ángeles Quiros Acuña, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢97,7 millones y a cambio recibió bonos por ¢115 millones.

—Francisco Javier Morice Castro, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢91 millones y a cambio recibió bonos por ¢107 millones.

—Juan Carlos Sanabria Rojas, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢59,5 millones y a cambio recibió bonos por ¢70 millones.

—Iván Alejandro Blanco Guzmán, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢52,7 millones y a cambio recibió bonos por ¢62 millones.

—Guillermo Emilio Rothe Paniagua, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢50,1 millones y a cambio recibió bonos por ¢59 millones.

—De Sheng Lin Hu, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢50,1 millones y a cambio recibió bonos por ¢59 millones.

—Erik Gabriel Zamora Alfaro, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢42,5 millones y a cambio recibió bonos por ¢50 millones.

—Olendia Antonia de Jesús Cruz Sánchez, Pueblo Soberano: Desembolsó ¢38,2 millones y a cambio recibió bonos por ¢45 millones.

¢496,3 millones entre medios de comunicación

En el caso de los medios de comunicación, un total de 23 se repartirán ¢496,3 millones. Televisora de Costa Rica, Canal 7, es la que más dinero podrá cobrar. En total, posee bonos por ¢119 millones del PLN, el Frente Amplio y la Coalición.

Después, aparece Repretel con ¢100 millones de los mismos partidos políticos. Mientras, en el tercer lugar figura Apolítico, de No pasa nada, con ¢62,7 millones colocados por la CAC y el PUSC.

Más del 4% o una curul en el Congreso

En el caso de estos cinco grupos políticos que, a febrero pasado, colocaron ¢12.827 millones, sus bonos sí cobraron valor porque cumplieron con los mínimos establecidos por la Constitución Política en su artículo 96.