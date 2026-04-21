Política

317 financistas y medios de comunicación ganaron ¢12.827 millones con bonos de la campaña: vea quiénes son

Personas físicas o jurídicas financiaron o vendieron pauta a cinco partidos que sí obtuvieron los votos suficientes para acceder a la deuda política

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Por Natasha Cambronero
tenedores de bonos
Los tenedores de bonos de cinco partidos políticos se repartirán ¢12.827 millones de la deuda política. (Diseño/La Nación/Dominick Baltodano)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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