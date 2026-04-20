Política

Vea la lista completa de personas y medios que adquirieron bonos de campaña por ¢1.777 millones y no podrán cobrar nada

Se trata de personas físicas y jurídicas que adquirieron certificados de cesión de 10 partidos políticos

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Por Natasha Cambronero
Caravana multicolor llegó hasta la Rotonda de la Hisponidad
En días previos a las elecciones del 1.° de febrero, la rotonda de la Hispanidad, en San Pedro, fue escenario de multitudinarias aglomeraciones de simpatizantes de diferentes partidos políticos. (Rafael Pacheco Granados)







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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