Vea la lista completa de personas y medios que adquirieron bonos de campaña por ¢1.777 millones y no podrán cobrar nada

En días previos a las elecciones del 1.° de febrero, la rotonda de la Hispanidad, en San Pedro, fue escenario de multitudinarias aglomeraciones de simpatizantes de diferentes partidos políticos.

136 personas y 20 medios de comunicación adquirieron bonos de deuda política que se convirtieron en un simple papel, sin valor económico, tras la campaña electoral del 2026.

Esas 156 personas físicas y jurídicas recibieron certificados de cesión de 10 partidos políticos que no obtuvieron los votos suficientes para optar por el aporte que hace el Estado, por mandato constitucional, en todos los comicios. En estos casos, se corre un riesgo, pues los bonos son una expectativa de pago.

Vea a continuación la lista en orden descendente.