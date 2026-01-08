Política

Dos hermanos son los mayores financistas de la campaña de Laura Fernández

Después de las prevenciones del TSE, el Partido Pueblo Soberano entregó la lista de 39 personas que adquirieron bonos de deuda política por ¢455 millones

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Sesión solemne a las elecciones nacionales de 2026
En noviembre pasado, el partido Pueblo Soberano, de la candidata presidencial Laura Fernández, colocó bonos de deuda política por ¢455 millones y a cambio recibió ¢388,5 millones. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezPartido Pueblo SoberanoTSEFinancistas de Laura FernándezStephan Turcios StieglerYann Turcios Stiegler
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.