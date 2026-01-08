Dos hermanos son los mayores financistas de la campaña de Laura Fernández

En noviembre pasado, el partido Pueblo Soberano, de la candidata presidencial Laura Fernández, colocó bonos de deuda política por ¢455 millones y a cambio recibió ¢388,5 millones. Foto:

Dos hermanos de 44 y 38 años son los mayores financistas de la candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO). En conjunto, le inyectaron ¢124 millones la campaña electoral mediante la compra de bonos de deuda política.

Se trata de Yann Eduardo y Stephan Roberto Turcios Stiegler, quienes desembolsaron ¢62 millones cada uno, según informó el partido político al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la noche de este miércoles 7 de enero.

Ellos figuran en una lista de 39 personas que adquirieron certificados de deuda política de la agrupación entre el 3 y el 27 de noviembre del 2025.

Estas 39 personas adquirieron bonos serie A por ¢455 millones y a cambio desembolsaron ¢388,5 millones. La mayoría tuvo un descuento del 15%. Esto significa que, en caso de que los bonos adquieran validez con el resultado de las elecciones, se ganarán el 15% de diferencia además de los intereses que el Estado reconoce por ley.

Los hermanos Turcios Stiegler compraron una tercera parte de estos bonos del PPSD. Pagaron ¢124 millones por certificados con un valor nominal de ¢145,8 millones.

Es decir, obtendrán una ganancia de ¢21,8 millones más intereses.

La legislación establece que los certificados devengan la tasa básica pasiva más un punto, lo que hoy equivale a 4,76%. El Estado paga el interés cuando los tenedores hacen efectivos los bonos, después de que el TSE liquida los gastos de los partidos.

La Nación contactó por teléfono a Stephan Turcios Stiegler. Aseguró que hicieron una inversión con un interés fijo y que el dinero proviene de un negocio de créditos que ambos tienen.

En un artículo del semanario El Financiero, de setiembre del 2021, ellos aparecen como fundadores de una empresa llamada Ridivi, que ofrece servicios de pagos y transferencias vía WhatsApp.

Cuando se le preguntó que cómo llegaron a adquirir esos bonos y quién los contactó con el partido, cuestionó el interés de obtener esa información.

De seguido, se le dijo que era de interés público porque ese dinero se está utilizando para financiar una campaña en elecciones nacionales. En ese momento, pidió que se le llamara de nuevo dentro de 30 minutos, pues iba entrando a una reunión. Posteriormente, no atendió las llamadas hechas.

Pueblo Soberano entregó la lista de los 39 financistas luego de que el TSE lo previniera en dos ocasiones, pues en los estados financieros que envió no aparecían los compradores. Todos los partidos debían entregar la información de noviembre a más tardar el 15 de diciembre anterior.

Los otros tenedores de bonos

En la lista de 39 personas, sobresale el nombre de otras nueve, quienes dieron ¢10 millones o más para comprar certificados de la contribución estatal:

Otros dos hermanos

También aparecen otros dos hermanos, pero dando menos dinero. Douglas y Geoffrey Soto Campos. El primero aportó ¢6,8 millones y el segundo ¢1,7 millones, o sea, ¢8,5 millones en total.

Sin embargo, Geoffrey Soto Campos también aparece donando ¢2,5 millones a la campaña de Laura Fernández a principios de agosto pasado.

Junto a él, otros dos financistas también aparecen como donantes. Ese es el caso de Juan Marcos Vargas Borges quien desembolsó ¢7,4 millones para adquirir bonos de deuda y, a la vez, donó ¢9 millones al PPSO, entre setiembre y noviembre anterior. En total, su aporte ha sido de ¢16,4 millones.

Un financista de Chaves

La otra persona es Luis Diego Soto Clausen, quien dio ¢3,4 millones para adquirir certificados por ¢4 millones y, al mismo tiempo, donó ¢1 millón. Su aporte total es de ¢4,4 millones.

Soto Clausen fue uno de los donantes del fideicomiso Costa Rica Próspera, que financió gastos de la campaña electoral del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, al margen del control del TSE y que hoy es investigado en el Fiscalía General.

La lista completa de tenedores de bonos del PPSO

Esta es la lista completa de los 39 tenedores de bonos del PPSO por ¢455 millones:

Stephan Turcios Stiegler: ¢62 millones

Yann Turcios Stiegler: ¢62 millones

Mauricio Wong Mayorga: ¢30 millones

Alejandro Vargas Fuentes: ¢24,8 millones

Ligia Pérez Ramírez: ¢22,1 millones

Liana Denis Noguera Ruíz: ¢14,4 millones

Randy Castillo Mora: ¢14,4 millones

Joaquín Bernardo Vargas González: ¢11 millones

Miguel Ricardo Hernández Suárez: ¢10,2 millones

Francisco Javier Morice Castro: ¢10 millones

Rolando González Rodríguez: ¢10 millones

Tony Valverde Chinchilla: ¢9,3 millones

Edgar Oviedo Blanco: ¢8,5 millones

Jeannette Díaz Rojas: ¢8,5 millones

Luis Ángel Castro Jiménez: ¢8,5 millones

Juan Marcos Vargas Borges: ¢7,4 millones

Douglas Soto Campos: ¢6,8 millones

Jaime Rojas Venegas: ¢5,9 millones

Roberto Vargas Rodríguez: ¢5,1 millones

Felix Chaves Amador: ¢4,2 millones

Frank Ruiz Segura: ¢4,2 millones

Freddy Altamirano Uva: ¢4,2 millones

Julio Salas Ugalde: ¢4,2 millones

Luis Fernando Castro Gómez: ¢4,2 millones

Ronny Artavia Morales: ¢4,2 millones

Sergio Valverde Cubillo: ¢4,2 millones

Víctor Montoya Chavarría: ¢4,2 millones

Grethel Ávila Vargas: ¢3,4 millones

Guillermo de la Trinidad Guerrero Acuña: ¢3,4 millones

Luis Diego Soto Clausen: ¢3,4 millones

Dixon López Jiménez: ¢2,7 millones

Digno Francisco Murillo Fonseca: ¢1,7 millones

Geoffrey Soto Campos: ¢1,7 millones

Nayudel Guadamuz Suárez: ¢1,7 millones

Rodrigo Alberto Muñoz Ramírez: ¢1,7 millones

Vinod Naran Soni Soni: ¢1 millón

Juan Bautista Conejo Trejos: ¢900.000

José Luis Morales Chavarría: ¢850.000

Rodrigo Herrera Rivas: ¢850.000