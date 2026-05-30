Política

¿Bajo qué criterios Costa Rica postuló a Gilberth Jiménez y a la hermana de Melina Ajoy al SICA? Esto dice Cancillería

Ambos exlegisladores formaron parte del bloque de la oposición cercano al oficialismo y que votó en contra del levantamiento de inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves

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Por Lucía Astorga
Gilbert Jiménez, Lina Ajoy y Catalina Crespo. (Fotografía de Lina Ajoy cortesía del Ministerio de de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Gilberth Jiménez, Lina Ajoy y Catalina Crespo son los tres candidatos propuestos por el gobierno de Laura Fernández para liderar el SICA. (La Nación / Ministerio de de Relaciones Exteriores de El Salvador./Cortesía) (La Nación / Ministerio de de Relaciones Exteriores de El Salvador./Cortesía)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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