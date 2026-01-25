Aspirantes a diputados de Agenda Ciudadana piden al MOPT detallar estado de tres obras claves para aliviar presas en Heredia y Alajuela

Tres candidatos a diputados de la provincia de Heredia, del partido Coalición Agenda Ciudadana, que lidera la candidata Claudia Dobles, pidieron cuentas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sobre tres proyectos viales que serían claves para descongestionar el tránsito en vías de Heredia y Alajuela.

Mediante un oficio, los aspirantes a la legislación Boris Ramírez, Margareth Solano y Frank Mendoza, pidieron a los jerarcas del MOPT y Conavi detallar el estado de los planes para la construcción de la radial a Heredia, la radial Pozos-Belén-Río Segundo y la atención a las observaciones realizadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) por el deterioro prematuro en la intervención de la vía entre entre el cruce de la Valencia y el río Pirro.

Ramírez explicó que la solicitud surgió ante la necesidad de ir consolidando las propuestas que llevarían a una eventual legislatura, para atender el “problema crónico” de las presas, lo cual se acompañaría, además, de un impulso al transporte público.

Aunque no figura en la solicitud, el candidato dijo que también detectaron falta de información sobre la cantidad y el estado de los puentes en el cantón de Sarapiquí.

“Lo que queremos es tener la información fiable para poder determinar qué acciones en conjunto se pueden hacer desde la Asamblea Legislativa, empujando acciones para control político y coordinación entre las instituciones y las municipalidades”, agregó.

Ramírez sostuvo que esta situación (las presas) no solo resta competitividad a la provincias, sino también afecta la salud a las personas, e impide dedicarse a otras actividades de estudio o esparcimiento, además de incrementar gastos en combustible y generar mayor contaminación.

Tren completo

Los aspirantes a diputados de Agenda Ciudadana, además, pretenden modificar la propuesta presentada por el actual Gobierno para impulsar el tren eléctrico.

La intención, dijo Boris Ramírez, es retomar el plan “completo”, presentado durante el Gobierno pasado, debido a que la propuesta actual dejó por fuera las líneas del cantón de Belén donde se movilizan miles de personas a las zonas francas.

“La idea es volver a recuperar el proyecto original, porque además este que presentó el Incofer y que avaló el presidente Chaves no solo reduce las tres líneas, sino que deja por fuera a medio millón de personas en los servicios de transporte público con el tren, los pasajes son mucho más caros y el costo del proyecto es mucho más alto que el proyecto original”, agregó.

El nuevo proyecto incluye solo las líneas de San José-Cartago y San José-Heredia-Alajuela. (Incofer/Incofer.)

El proyecto de tren eléctrico presentado a finales del año pasado contempla el financiamiento para la construcción y equipamiento del sistema, el cual proviene de un crédito de $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, de los cuales $178,7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y $21,3 millones de una donación por parte de este mismo fondo. A ese monto se suman $250 millones del Banco Europeo de Inversiones; no obstante, los mismos diputados actuales ven poco probable que este logre ser aprobado antes de mayo.

El aspirante a diputado aseguró que esperan encontrar aprobado el proyecto de crédito para la ampliación del corredor San José-San Ramón.

Actualmente, de los temas planteados en la consulta de los legisladores, el MOPT ha anunciado proyectos para la radial a Belén y río Segundo, la cual se encuentra incluida en el citado proyecto de San Ramón.

Además, recientemente se dio a conocer la intención de incluir en un portafolio de proyectos la radial a Heredia, la cual quedaría con estudios de preingeniería, para que el próximo Gobierno busque el financiamiento, según confirmó el jerarca del MOPT el año pasado.

Ramírez afirmó que también presentarían una solicitud de información a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobre la situación de colapso que enfrenta el hospital de Heredia.