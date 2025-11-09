El País

Vida perdida en presas: se dispara costo personal y económico de atascos viales, señala ICN

Estudio sobre competitividad del país revela empeoramiento en tiempos perdidos en presas y llama a sector privado a también impulsar teletrabajo

Por Juan Fernando Lara Salas
Presa en autopista General Cañas
Una de las arterias rutinariamente colapsada por el denso tránsito es la Autopista General Cañas. Vista del ingreso de vehículos desde Alajuela, cerca del puente Alfredo González Flores a la capital. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







ICN 2025PresasCongestiones vialesTeletrabajo
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

