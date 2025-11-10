Estos cantones en Costa Rica tienen las peores presas: vea cómo está el suyo

El tiempo que los costarricenses pierden en el tráfico vehicular no solo les roba horas de vida, sino que socava la competitividad de las familias, las empresas y el país entero.

Atravesar 100 metros en una presa puede malgastar 7 minutos en algunas vías del país, una distancia que debería tomar 7,2 segundos a una velocidad moderada de 50 kilómetros por hora. Ninguna vía se libra, pero el problema empeora, según la última edición del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2025, que evaluó la fluidez vial de los 82 cantones.

Descubra cómo le fue al suyo.