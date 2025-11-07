El País

Gobierno tardó años en presentar financiamiento para dos proyectos ‘estrella’ de transporte y, ahora, las fechas son inciertas

Los plazos están muy ajustados para que los préstamos queden aprobados antes de que finalice la actual administración

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Presentación de proyecto San José-San Ramón
El Gobierno presentó en noviembre del 2024 el plan para ampliar la vía a San Ramón, pero este llegó al Congreso hasta setiembre de este año. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tren eléctricoSan José-San RamónProyectos
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.