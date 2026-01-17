Asociación de diplomáticos lamenta acuerdo entre evangélicos y Laura Fernández: las embajadas no son un botín político

Laura Fernández, candidata del PPSO, asumió compromisos con los pastores evangélicos que fueron plasmados en un volante, que llama a votar a favor de la agrupación chavista.

La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC) rechazó que las embajadas de Costa Rica sean utilizadas como moneda de cambio político y llamó a respetar la profesionalización de la carrera diplomática.

El comunicado surgió luego de que La Nación revelará que, según un folleto distribuido entre pastores por el grupo político religioso Foro Mi País, Fernández prometió a pastores abrir espacios para que propongan nombres para embajadas y otras instituciones públicas, como ministerios y Salas de la Corte Suprema de Justicia.

“El Servicio Exterior de la República no es un botín político que se pueda utilizar para saldar compromisos electorales particulares (...) (La asociación) rechaza cualquier insinuación de utilizarlo como medio para promover intereses electorales de cualquier tipo o pagar compromisos de dudoso interés y conveniencia nacional”, reprochó esa asociación en un comunicado.

Folleto entregado por la campaña de Laura Fernández, en la reunión que sostuvo con pastores evangélicos. (JOHN DURAN/John Durán)

Los diplomáticos defienden que, por el contrario, el Servicio Exterior fue creado para satisfacer fines de interés público y nacional. Sostienen que, por eso, se ha llevado a cabo un proceso de profesionalización de la carrera diplomática, para “dejar atrás las malas prácticas de colocación interesada y dedo de personas que no son funcionarias diplomáticas”.

“Se recuerda que, de conformidad con el Estatuto del Servicio Exterior de la República y su Reglamento, la designación en cargos en el exterior se encuentra debidamente reglada y todos los nombramientos se deben realizar con base en los principios de mérito, idoneidad, probidad, legalidad y transparencia y en conformidad con los procedimientos legalmente establecidos”, recordó esa asociación.

Además, hizo un llamado a todas las candidaturas a continuar con el proceso de profesionalización y fortalecimiento de la carrera diplomática en el país.

Reunión entre evangélicos y PPSO

En una actividad realizada este jueves 15 de enero, en el Templo Bíblico, en Tibás, se congregaron el equipo de campaña de la aspirante presidencial chavista y pastores evangélicos. El evento fue organizado por el Foro Mi País.

Durante la reunión, se dieron directrices para que los pastores solicitaran a los fieles apoyo electoral para la candidata del oficialismo.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

Al lugar llegó Reynaldo Salazar, director de ese foro, así como el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa.

En un video publicado por La Nación de un programa radiofónico efectuado el 14 de enero, se observa como Laura Fernández asiente cuando Salazar dice que el PPSO puso 24 evangélicos como candidatos a diputado.

El 14 de enero, Laura Fernández asintió cuando el pastor Reynaldo Salazar dijo que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputado

Por este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó la apertura de una investigación de oficio.