Asociación de diplomáticos lamenta acuerdo entre evangélicos y Laura Fernández: las embajadas no son un botín político

Fernández prometió a pastores abrir espacios para que propongan nombres para embajadas y otras instituciones públicas

Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández, candidata del PPSO, asumió compromisos con los pastores evangélicos que fueron plasmados en un volante, que llama a votar a favor de la agrupación chavista.
Laura Fernández, candidata del PPSO, asumió compromisos con los pastores evangélicos que fueron plasmados en un volante, que llama a votar a favor de la agrupación chavista. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







