Ariel Robles y Claudia Dobles difieren sobre permitir retiro del ROP a pensionados

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, y la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

Los candidatos presidenciales del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, difieren sobre la pertinencia de permitir o no el retiro anticipado del 100% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a las personas que se pensionen.

La Nación le consultó a ambos aspirantes su posición sobre esta iniciativa, a la cual se opone la Superintendencia General de Pensiones (Supén). Robles, diputado del FA, respondió que está de acuerdo en que “debe darse una discusión sobre la devolución total del ROP”.

Mientras tanto, la campaña de la ex primera dama, Claudia Dobles, reconoció que se trata de un tema complejo, pero aboga por garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

Posición de Robles coincide con proyecto de su bancada

Ariel Robles, candidato y legislador frenteamplista, es firmante del proyecto de ley N.° 24.972, una iniciativa impulsada por su compañera de bancada, Rocío Alfaro, a partir de un texto elaborado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Esta propuesta permitiría la devolución del ROP a las personas que se hayan pensionado entre 2021 y 2029. La devolución se haría de forma fraccionada, en un plazo máximo de dos años.

La diputada Alfaro, principal defensora de la propuesta, explicó que escogieron ese periodo de ocho años porque “estas personas no han cotizado durante el tiempo suficiente para que los montos de sus ahorros realmente hayan aumentado significativamente a través de las inversiones de sus operadoras”.

En caso de ser aprobado, el proyecto impactaría a unos 30.000 cotizantes del ROP que se hayan pensionado o están por pensionarse en dicho período.

El FA considera que la cantidad que representa esta devolución del ROP sólo es el 1,6% del total administrado. Alega que, al entregarse en un período de dos años, se permitiría a las operadoras reponer estos recursos con inversiones. “No es un monto que pudiera poner en riesgo al resto de los ahorrantes”, aseguró Alfaro.

La jefa de la fracción del FA citó una encuesta de 2021, realizada por la oficina del Consumidor Financiero, que reveló que el 74% de las personas jubiladas tienen deudas y dedican una parte importante de sus ingresos para saldarlas.

Ariel Robles firmó el proyecto de ley impulsado por su compañera, Rocío Alfaro, y redactado por la ANEP, para permitir el retiro del 100% del ROP. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Campaña de Dobles en contra de entregar 100% del ROP

La posición de Claudia Dobles difiere por completo con el criterio del Robles y el Frente Amplio.

Ana Gabriel Zúñiga, jefa de campaña de la Coalición Agenda Ciudadana, reconoció a La Nación que ciertos sectores de la población tienen necesidad de contar con liquidez, sin embargo, la propuesta presidencial de Dobles no está de acuerdo con entregar el 100% del ROP.

“Tiene un impacto y hace imposible darle sostenibilidad al sistema a largo plazo. Sí creemos que se deben mejorar los rendimientos para que las personas reciban más dinero”, expresó Zúñiga.

La jefa de campaña no aclaró si están de acuerdo con permitir un retiro parcial del ROP, o con avalarlo solo para un sector de la población, como propuso el FA.

Actualmente, el Partido Acción Ciudadana (PAC), en el cual Dobles milita, no tiene representación en la Asamblea Legislativa actual.

Claudia Dobles, candidata con doble postulación a presidenta y diputada por la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se opone a permitir el retiro anticipado del ROP. (Jose Cordero/José Cordero)

En el 2019, el entonces diputado y luego candidato presidencial del PAC, Wélmer Ramos, apoyó una propuesta para permitir el retiro del 100% del ROP. En esa ocasión, el superintendente de Pensiones (hoy candidato presidencial liberacionista), Álvaro Ramos, se opuso a la iniciativa.

Este mismo lunes, La Nación evidenció el cambio de postura en Ramos, que pasó de oponerse contundentemente al retiro del ROP, a decir que “los tiempos cambian” y “las personas son dueñas de sus recursos”.

Igual cambio de criterio evidenció la candidata de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, quien en cuestión de dos meses pasó de oponerse al retiro con frases como “debemos garantizar la protección social”, a apoyarlo diciendo que está “100% de acuerdo en que se les entregue” el ROP.