Ariel Robles reacciona a supuesta amenaza contra Rodrigo Chaves: ‘Un invento más, como el micrófono de Laura y el TikTok de Nogui’

Ariel Robles, candidato presidencial del FA, dudó de la veracidad de la denuncia por supuestas amenazas contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, cuestionó este martes la denuncia contra la comunicadora y activista Stella Chinchilla, por una supuesta tentativa de homicidio contra el presidente Rodrigo Chaves.

Robles calificó la gestión planteada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) como infundada.

“Esto es un invento más, como el del micrófono de Laura (Fernández), como el del TikTok de Nogui. Lo hacen para recuperar el foco de atención en el presidente, ante el papelón de su candidata esta semana”, manifestó.

La primera alusión de Robles tiene que ver con una denuncia que hizo la aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en octubre del 2025, sobre el supuesto hallazgo de un micrófono de origen desconocido en su oficina privada.

La segunda tiene que ver con una denuncia sobre un aparente megacaso de evasión que el Ministerio de Hacienda planteó contra el empresario Leonel Baruch, a partir de un video de Tik Tok, cuando Nogui Acosta era el jerarca de esa cartera. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de Baruch por este caso.

El aspirante aseguró que los señalamientos hechos a Chinchilla Mora no tienen ni pies, ni cabeza.

“Es (Chinchilla) una comunicadora social, una luchadora que vela por sus hijos, hace colectas para salvar animales y da cobertura a movimientos sociales. No tiene ninguna cualidad que indique que podría hacer lo que le acusan”, aseveró.

Envió un mensaje de apoyo a la comunicadora: “Hoy he estado desconectado de redes. A Stella y su familia, la solidaridad ante este hecho extraño del que ha sido víctima hoy”.

Por otra parte, pidió seriedad a las autoridades en el manejo de la crisis de inseguridad: “A la DIS: en medio de esta crisis, sean responsables. Investiguen a los narcos y no se presten a distracciones ni casos utilizados con fines políticos”.

Dijo confiar en que el Poder Judicial y sus procesos lo van a dejar todo claro.

La activista fue denunciada por presuntamente atentar contra la vida del mandatario. La Unidad Especial Intervención (UEI) solicitó su detención inmediata.

Ese organismo de seguridad fue supuestamente alertado sobre aparentes conversaciones de WhatsApp en las que la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Chinchilla ha negado los hechos por los que se le señala y aseguró que no conoce los elementos que detalla la denuncia.