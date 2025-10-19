El País

Cronología de un caso extraño: memes, micrófonos ‘carísimos’ de $50 y contradicciones de Laura Fernández

Según un experto, el dispositivo tendría un costo mucho menor, sufriría interferencias al estar en un tomacorriente y tendría alcance limitado.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández muestra un supuesto micrófono escondido en su oficina.
Laura Fernández muestra un supuesto micrófono escondido en su oficina. (Lucía Astorga/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPueblo Soberanomicrófono
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.