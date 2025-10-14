Política

Natalia Díaz critica a Laura Fernández por denunciar un micrófono: ‘Es un insulto en la peor ola de inseguridad’

Candidata presidencial de Unidos Podemos pide a la aspirante del gobierno dejar atrás ‘la campaña de la quejadera’

Por Sebastián Sánchez
La candidata presidencial, Natalia Díaz, cuestionó a Laura Fernández por la polémica sobre el supuesto micrófono escondido.
La candidata presidencial, Natalia Díaz, cuestionó a Laura Fernández por la polémica sobre el supuesto micrófono escondido. (Canva/Diseño Canva)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

