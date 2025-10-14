Natalia Díaz critica a Laura Fernández por denunciar un micrófono: ‘Es un insulto en la peor ola de inseguridad’

La candidata presidencial, Natalia Díaz, cuestionó a Laura Fernández por la polémica sobre el supuesto micrófono escondido.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (PUP), criticó a la aspirante Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PPSO), por convocar a una conferencia de prensa para denunciar la aparición de un supuesto micrófono oculto en su oficina. Calificó la acción de su contrincante como un “insulto para los ticos que estamos viviendo la peor ola de inseguridad de nuestra historia“.

“Uno no hace un escándalo con un incidente de seguridad de una campaña”, aseveró la exministra de la Presidencia y excompañera de Laura Fernández en el gabinete de Rodrigo Chaves.

“Hace unos días, dije que debíamos dejar atrás la campaña de la quejadera. Que Laura tome las medidas que considere pertinentes, empezando por interponer las denuncias donde correspondan, y que permita que el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) actúe”, dijo la candidata de Unidos Podemos.

La también exdiputada agregó que ha construido un entorno de confianza y por eso no se ha visto involucrada en “asuntos que incluyan ni polígrafos ni micrófonos”.

Pidió a todas las candidaturas, empezando por la postulante del gobierno, “un debate de altura, con propuestas que realmente solucionen los problemas de seguridad, educación y empleo que enfrentan los costarricenses”.

En medios antes que en el OIJ

Según declaró Laura Fernández, este martes descubrió un micrófono de origen desconocido en su oficina privada, ubicada en una casa de la agrupación en Rohrmoser, San José.

Alegó que aplicó “un protocolo de seguridad” en la residencia, en la que se efectuó “una revisión exhaustiva” ante una “alerta”. “Vino un equipo de seguridad especializado, incluso con prestigio internacional”, mencionó.

Fernández hizo la denuncia ante los medios de comunicación, antes de presentarla ante el OIJ. Durante la rueda de prensa, la candidata manipuló el objeto, el cual calificó como un “micrófono de ultratecnología” difícil de comprar en Costa Rica, según le habrían indicado los expertos que hicieron el hallazgo.

Indicó que el equipo a cargo de la revisión fue pagado por el empresario Carlos Valenciano Kamer.