Álvaro Ramos propone ‘derecho al olvido’ de las deudas que ahogan a productores

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, afirmó que es necesario dar una segunda oportunidad a los productores agobiados por deudas financieras.

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, propuso este viernes un mecanismo de “derecho al olvido” para los productores costarricenses que se encuentran ahogados en las deudas.

En conferencia de prensa, Ramos explicó que, como parte de un programa denominado Segunda Oportunidad, buscará impulsar tres reformas legales desde el gobierno, para rescatar sectores productivos hoy agobiados por la situación financiera del país.

El candidato aseguró que, actualmente, el país no tiene dentro del ordenamiento jurídico la figura de “derecho al olvido”, que sí existe en países del primer mundo y que permite limpiar las manchas que eventualmente tengan los deudores.

Ramos alegó que se trata de una queja recurrente entre los costarricenses que ha conocido durante las giras de campaña: agricultores que pierden sus herramientas, entre ellas los vehículos de trabajo y las tierras que trabajan, por lo que ya no pueden seguir funcionando.

Según datos expuestos por el aspirante presidencial, un 62% de los casos judiciales estarían relacionados con deudas financieras, lo que significa que al menos 700.000 familias tendrían ese problema, de una u otra forma.

El candidato liberacionista agregó que muchos de esos casos son de deudas que supuestamente ya habían fenecido y que, luego, vuelven a aparecer en un caso judicial.

“Si les dan productos financieros adecuados, los productores sí van a generar ingresos. Los cafetaleros, por ejemplo, tienen que renovar las matas para ser más productivos, pero necesitan dos o tres años de gracia. Desde el gobierno, podemos hacerlo, en coordinación entre el sistema financiero y el productivo, para volver a incorporar a los productores y los ciudadanos en el sistema bancario”, señaló Ramos.

‘No puede haber cadena perpetua’

El aspirante presidencial añadió que el derecho al olvido sirve para que no se puedan estar reviviendo deudas con estratagemas legales, sino que cuando no se pagó y la persona tiene una mancha, cumpla el periodo de esa mancha financiera y luego desaparezca, para que la persona pueda estar limpia de nuevo.

“Así es en los países desarrollados. No puede haber cadena perpetua por haber incurrido en un incumplimiento financiero, no se vale. La gente tiene derecho a empezar de nuevo y tener una segunda oportunidad”, agregó Álvaro Ramos.

Dentro de la propuesta del candidato liberacionista, se promoverían tres reformas legales: una ley de alivio crediticio, educación financiera y derecho al olvido; una reforma procesal sobre el cobro judicial, y un marco legal para una bancarización responsable.

Respecto a las causas de la crisis financiera que atraviesan productores y costarricenses en general, Ramos no solo mencionó el impacto de la pandemia de covid, sino que, saliendo de esa crisis global, cuando los productores necesitaban más alivio, la administración de Rodrigo Chaves los descuidó e, incluso, los maltrató, sobre todo al sector agropecuario y turístico.

Consultado por La Nación sobre la oposición que podrían presentar el sector financiero y bancario a su propuesta, Ramos dijo que pueden haber ajustes temporales, como la reducción del encaje mínimo legal que se le paga al Banco Central de Costa Rica (BCCR), “que para muchos expertos está muy alto”.

El liberacionista apuntó que, igualmente, las soluciones se discutirán con todos los sectores a la mesa.